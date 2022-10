L’Alpine A110 R ravira les pilotes à l’esprit racing. Il offrira un élément sportif et une conduite plus nette

Une meilleure aérodynamique est fournie par un aileron arrière personnalisé avec un col de cygne, un plancher plat redessiné, un diffuseur et des roues entièrement en carbone. Il est également possible de réduire la résistance de l’air de 5 %, ce qui permet d’atteindre une vitesse de 285 km/h. Le diffuseur lui-même a un design attrayant. Il est entièrement composé de carbone et de fibre de verre, ce qui réduit le poids. Les dimensions accrues et l’extension vers l’arrière créent un flux d’air rapide dans le châssis et donc une pression négative plus forte. Il comporte également des volets latéraux positionnés verticalement qui limitent les turbulences aérodynamiques. De plus, une barre a été ajoutée qui isole ce diffuseur des interférences causées par la rotation des roues.

L’aileron arrière est monté par le haut à l’aide d’un « col de cygne ». Cela renforce le caractère sportif et offre des avantages aérodynamiques significatifs. Bien que la forme reste identique à l’Alpine A110 S, plusieurs spécifications la rendent unique. Moins incliné, plus traînant et avec un angle d’attaque plus faible sont des éléments clés pour maximiser le support aérodynamique et optimiser la traînée.

Les bas de caisse en carbone, qui prolongent le plancher plat vers l’extérieur, sont également spécifiques. Cette intégration réduit les turbulences de l’air dans toute la voiture. Le système d’échappement comprend traditionnellement un double échappement.