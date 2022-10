L’Ukraine se rapproche progressivement de l’OTAN chez elle, de sorte que le départ du président n’est que l’aboutissement d’années d’efforts de l’Ukraine pour rejoindre l’alliance, selon le diplomate Karel Kovanda.

Lors du sommet de l’OTAN à Bucarest, il a été entendu que l’Ukraine deviendrait membre d’une alliance conjointe avec la Géorgie, a déclaré Kovanda à Rozstel. C’est vrai, mais la question est de savoir à quel horizon temporel cela se produira. L’Ukraine vous a donné beaucoup de boissons hâtives, mais je pense que cela limite les capacités de l’alliance et de l’Ukraine.

L’Ukraine dans l’OTAN ? Jusqu’à cinq et dix ans

Dans le mauvais, selon Kovanda, quand les loups sont morts avec les Russes. Si le loup meurt dans un délai d’un an, un maximum de deux ans, alors l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN est dans cinq à dix ans.

Selon l’ancien ambassadeur de Russie auprès de l’OTAN, si le président Zelensky avait consulté des représentants de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, ils l’en auraient empêché. L’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN n’est pas un problème pour le moment. C’est un cochon russe.

L’Ukraine n’est pas encore éligible pour rejoindre l’OTAN. Le pays candidat ne doit pas être en conflit avec ses voisins. Nous le savons par notre propre expérience. Lorsque la République tchèque a rejoint l’OTAN en 1999, elle a dû régler ses relations de voisinage avec l’Allemagne.

Il n’est pas impossible que l’alliance trouve des mesures qui puissent pousser l’Ukraine à la paresse. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un acte de paresse, qui est une image assez détaillée de ce qu’un pays doit accomplir sur ses questions de défense pour rejoindre une alliance. Les Ukrainiens vont adorer ça, pensa Kovanda.

La Hongrie peut être contre

Et n’y a-t-il pas des centaines de membres de l’OTAN qui pourraient s’opposer à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ? Selon Kovanda, il s’agit de combien de terres. A Rozstel, il a parlé de l’orientation pro-russe de la Hongrie, selon la Bulgarie, mais aussi d’autres parties de l’alliance. Par exemple, la République tchèque, Chypre et Malte se sont opposés à la décision des Russes de rester à la maison.

Dans l’interview, Karel Kovanda s’est également demandé s’il croyait que le Kremlin utiliserait des armes nucléaires dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Personnellement je ne pense pas que ce soit possible.

D’un autre côté, Poutine lui-même en a également parlé. Et certains de ses collègues ont également demandé. Par exemple, le scientifique yéménite Ramzan Kadyrov ou l’homme de main de Poutine Yevgeny Prigoin (qui dirige un commandement militaire privé appelé le groupe Wagner) appellent à l’utilisation des armes nucléaires après le passage de Lyman en Russie. C’est comme ça que ça s’est passé, a ajouté Kovanda.

La Russie s’affaiblit géopolitiquement

Karel Kovanda a alors réfléchi à la manière dont la Russie perdrait sa position géopolitique. La Russie s’affaiblit politiquement. L’Inde devrait agir de manière neutre avec eux et ils auront leur mot à dire au Conseil de sécurité. Mais au fil du temps, la position de la Russie dans les pays de l’ex-Union soviétique s’est affaiblie.

Selon Kovanda, l’élevage autonome du Kazakhstan, qui s’appuyait sur la Russie dans le passé et l’actuel président Tokaïev, est arrivé au pouvoir et le déploiement des forces spéciales russes, qui ont réprimé les manifestations antigouvernementales en janvier de cette année.

Quelle que soit la dette que le président Tokaïev doit à Poutine, il a aujourd’hui totalement exclu qu’il reconnaisse l’annexion du territoire ukrainien à la Russie. Comportez-vous de manière autonome et anti-russe. Ajoutons à cela la récente entrée des zerbjden dans l’Arménie pro-russe. Et l’échec de l’Arménie est un signe de la faiblesse de la Russie. Tout comme la Russie ne s’immisce pas dans le différend entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, conclut Kovanda.