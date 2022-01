L’alliance derrière la menace russe contre l’Ukraine : quels pays se soutiennent

Le président américain Joe Biden (à droite) s’entretient avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelenskyy (i) (EFE)

La tension entre Ukraine vous Russie, ce qui a concentrer des milliers de soldats le long de la frontière, a causé Washington vous Moscou pour s’affronter avec style La guerre froide.

A cette époque, également dans la crise ukrainienne, ils l’ont décrite plus clairement deux blocs opposés. D’un côté, les États-Unis et leurs alliés, qui soutiennent Kiev face à la menace russe grandissante ; d’autre part, tous les pays prêts à soutenir les ambitions du président russe sont apparus Vladimir Poutine.

Les Alliés apportent un soutien militaire à l’Ukraine

président américain Joe Biden la plupart se sont unis Les alliés européens s’engagent à réprimer la Russie s’il finit par attaquer Ukraine.

militairement, États-Unis, Turquie vous grande bretagne a été enregistré pour fournir ou accepter de fournir missile antichar, drones armés, navire de guerre et d’autres armes, ainsi que de l’argent pour aider l’Ukraine à construire ses défenses. Ce jeudi, le groupe rejoint Espagnol, cette mettre des chasseurs à la disposition de l’OTAN et envoyer des frégates en mer du Nord.

Les États-Unis ont également donné leur accord à la demande d’autres alliés tels que Estonie, Lettonie vous Lituanie d’envoyer des armes fabriquées aux États-Unis en Ukraine et accélérer les transferts pour renforcer les défenses de l’Ukraine, y compris les missiles antichars.

Le sénateur américain Rob Portman a déclaré mercredi que Danemark vous cette pays d’europe de l’est aussi maintenant « intensifier » leurs efforts et l’envoi d’armes en Ukraine pour l’autodéfense.

Possible invasion russe de l’Ukraine déclenchera un renforcement immédiat des défenses des membres de l’OTAN près de la frontière russe, Quoi Estonie, Lettonie, Lituanie vous Pologne. L’OTAN compte déjà environ 5 000 soldats et équipements déployés dans ces pays. La présence de membres de l’OTAN le long des frontières de la Russie est déjà l’un des principaux griefs de Poutine contre l’Occident.

Les pays d’Europe du Sud-Est, en particulier Bulgarie, Roumanie vous Turquie, sont également interrogés sur leur volonté d’accueillir éventuellement un bataillon de l’OTAN environ 1000 soldats et équipements de la région Mer Noire.

Cependant, n’étant pas membre de l’OTAN, L’Ukraine ne peut pas s’attendre à une assistance militaire de l’alliance en tant qu’organisation si la Russie attaque.

Les alliés soutiennent les sanctions

en connexion avec peine, Entrer L’Union européenne et les gouvernements européens respectifs, la rhétorique correspond à celle de la Maison Blanche: La Russie supportera d’énormes coûts économiques et politiques si Poutine envoie ses troupes de l’autre côté de la frontière avec l’Ukraine.

Dans ce champ, Union européenne propre l’histoire de l’application des sanctions contre la Russie a coïncidé avec les états-unis d’Amérique, cette grande Bretagne, Canada vous d’autres alliés, Quoi La France vous Allemand. Cette dernière est la plus grande économie d’Europe et a l’une des plus grandes influences en Russie : le gazoduc nouvellement construit, Nordique 2, qui acheminera le gaz naturel russe directement vers l’Allemagne et au-delà.

L’Occident croit que Poutine essaie de semer la discorde entre 27 pays de l’Union européenne, NOUS et OTAN, qui compte 21 membres de l’UE, avec des exigences de sécurité qui remettent en cause certains des principes de base de l’alliance atlantique. « La Russie veut nous diviser. Mais a échoué »Le chef de la politique étrangère de l’UE a déclaré : Joseph Borell.

Ainsi, la plupart des alliés Les États-Unis semblent déterminés à montrer qu’ils sont alignés sur Biden en faveur de Kiev.

Alliés russes

Une phrase célèbre, attribuée à l’empereur Alexandre III, dit que « La Russie n’a que deux alliés : l’armée et la marine ».

en fait si tu en as besoin Vladimir Poutine peut compter sur l’aide de plusieurs pays, sont-ce des pays économiquement et politiquement dépendants de Russie des pays comme Chine e L’Iran que, bien qu’ils puissent être des ennemis géopolitiques à un niveau plus général, ils peuvent avoir des coïncidences stratégiques avec le Kremlin dans certains cas.

Dans le premier groupe d’alliés, à savoir les pays qui dépendent de la Russie, se trouvent les pays inclus dans le Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), l’alliance militaire qui est récemment intervenue pour réprimer les manifestations en Kazakhstan, et comprend, outre la Russie, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan vous Tadjikistan.

Ces pays sont ceux qui peuvent fournir une assistance militaire ou logistique à la Russie, comme indique l’annonce que le contingent russe effectuera des manœuvres de « préparation au combat » en Biélorussie.

Alliés de l’axe d’opposition à l’Occident

Dans le deuxième groupe d’alliés, Chine e L’Iran sans doute l’essentiel. La Russie et les deux pays ont renforcé leurs liens en tant qu’axe contre l’Occident. Un exemple est l’annonce récente de la réalisation exercices navals conjoints dans le golfe Persique.

La Triple Alliance sino-russe-iranienne est renforcée par la guerre civile de ces dernières années en Syrie. Ils font pression conjointement sur plusieurs fronts pour empêcher les puissances occidentales et leurs partenaires du Moyen-Orient de réussir à renverser le régime dans le pays. Al-Assad, un autre allié important de Poutine. De cette façon, établir des bases d’opérations militaires près de l’Iran, au sud de la Russie et à l’ouest de la Chine.

La Russie a également deux proches alliés en Amérique latine : Cuba vous Venezuela. Les premiers sont des alliés historiques depuis l’époque de l’Union soviétique, après l’arrivée au pouvoir des communistes dirigés par Fidel Castro. L’alliance s’est poursuivie après la dissolution de l’Union soviétique.

Venezuela est devenu un proche partenaire de la Russie après son arrivée au pouvoir Hugo Chavez. Cette alliance s’est approfondie sous le régime Nicolas Maduro, avec l’aide économique et militaire fournie par le Kremlin lorsque la crise dans la nation des Caraïbes s’est aggravée. Comme l’a dit l’ancien chef du renseignement de Chavista, Moscou a déjà deux bases militaires Au Vénézuela.

L’alliance de la Russie avec Cuba et le Venezuela sont si profonds que le gouvernement Vladimir Poutine a récemment déclaré qu’il pourrait déployer des missiles dans ces pays pour arrêter les avancées présumées de l’OTAN dans la région de l’Europe de l’Est..

Les autres alliés de la Russie sur cet axe sont Corée du Nord. régime Kim Jong Un, grâce à l’intervention diplomatique du Kremlin et à l’aide russe, en quelques années ont été créées et testées des armes nucléaires avec des lance-roquettes capables d’atteindre des cibles même sur le continent américain.

Alliés européens

La Russie continue également d’avoir au moins un allié clé au cœur de l’Europe. Serbie, l’ex-république de Yougoslavie qui a perdu du territoire Kosovo et a été bombardé en 1998 par les forces de l’OTAN, près de 25 ans plus tard, aspirant toujours au passé et bénéficiant du soutien de Moscou. Pourtant, le sentiment pro-occidental de ses citoyens et politiciens grandit également et, dans 10 à 20 ans, la Serbie pourrait être complètement en orbite autour des intérêts russes.

Un autre allié européen possible est Hongrie, dont le leader, l’aile droite Victor rban, montrant l’harmonie qui se développe avec poutine. Dans le pays, en outre, en septembre 2021, il a entretenu un conflit diplomatique avec l’Ukraine après la décision de signer un contrat à long terme pour acheter du gaz russe.

