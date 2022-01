Tournoi féminin Premier League Cristo Rey – El Sol de Leon

Ouvrant le terrain à l’inclusion et à l’égalité, la Ligue Cristo Rey a eu une longue journée de nappe, ceci suite à l’inauguration de son premier tournoi féminin.

Même si ce concours est né avec quatre équipes, chaque joueur a montré sa passion du football sur le terrain.Dans ce premier concours féminin, les équipes participantes étaient Dortmund, Galácticas, Deportivo Vodka et Urquieta Femenil.

Ceux qui ont remporté le gâteau lors de leurs débuts étaient une équipe de Dortmund qui avait le ballon et a balayé Deportivo Vodka dans un scandale 9-0. D’autres matchs ont été plus équilibrés, malgré moins de buts, les Galácticas ont ajouté leurs trois premiers points après une victoire 4-1 contre Urquieta Femenil.

Concernant le concours masculin, la quatrième journée a eu lieu. Les Pelones ont été un véritable cauchemar pour l’équipe des LA Angels puisqu’ils ont gagné 17-2. Isaias Vázquez a servi avec une grosse cuillère et a marqué six buts, suivi de Pedro Funes avec quatre, puis Manuel Barajas avec trois, Daniel Ramírez marquant deux buts, il y avait aussi des « cibles » de Cristopher Rodríguez et Julio Alférez. ngeles décoté avec deux buts de Juan Medina.

Le Niupi FC a battu le Deportivo Heidy 7-1. Alfredo Frausto a pris les devants avec un triplé, Cristian Martínez a marqué plusieurs buts, tandis que Saúl Ramírez et Alan Trujillo se sont joints à eux avec un but. Heidy a fait les honneurs avec Antonio Ledezma.

Calzado Vanessa continue de souffrir de Cain, qui a subi une troisième défaite consécutive après avoir perdu 7-1 contre Diablos. Un cas similaire au Deportivo Francia qui a maintenant succombé à huit attentats de Cruz Azul.

Ligue Cristo Rey – Semaine 4