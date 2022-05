L’Allemagne et la France expulsent des dizaines de diplomates russes, Berlin : « Ils sont un service ». Moscou : « Nous répondrons de manière appropriée »

Allemand Et France succès Russie dans le domaine diplomatique. lundi après-midi Berlin propres 40 membres de l’ambassade de Russie expulsés et peu après Paris chasser autre 35 de son propre territoire. Actualité des décisions prises par le gouvernement Olaf Scholz déjà publié dans gros qui avait émis l’hypothèse de l’expulsion de pas moins de 100 membres des institutions Mouche pendant la semaine, mais l’exécutif a anticipé l’heure fixée par le journal en déclarant 40 diplomates « gens ingrats ». L’annonce est venue directement du ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock: « Ce sont les gens qui travaillent ici en Allemagne tous les jours contre notre liberté et combat cohésion de notre entreprise – a-t-il dit – Nous ne tolérerons plus cela« .

Après avoir communiqué la décision du gouvernement à l’ambassadeur de Russie en Allemagne, Sergueï NethayevBaerbock a ajouté que « des images de ouvrir ils témoignent de l’extraordinaire brutalité des dirigeants russes et de ceux qui suivent sa propagande », ajoutant que même le travail de ceux qui ont été expulsés « est une menace pour ceux qui cherchent refuge chez nous. Nous ne le tolérerons plus. C’est ce que nous avons transmis à l’ambassadeur de Russie cet après-midi.

Les diplomates, qui selon l’exécutif font en réalité partie des services de renseignement du pays kremlinils ont 5 jours pour quitter le pays : « Nous avons sélectionné 40 personnes qui, selon nous, travaillent pour les services secrets russes », a déclaré le ministre allemand de l’Intérieur, Nancy Faeser. « Nous avons décidé que ces personnes devaient maintenant quitter notre pays au plus vite », a-t-il ajouté. Le ministre a déclaré que les autorités allemandes étaient très claires sur les moyens utilisés par les services de renseignement russes et qu’il était temps de se protéger de l’espionnageque mensonge et propagande de guerre Russie. « Nous ne permettrons pas que cette guerre d’agression criminelle se produise même en tant qu’unité guerre de l’information en Allemagne », a-t-il conclu.

Peu de temps après la décision de Berlin est venue la décision de l’Elysée d’expulser 35 diplomates dont les activités étaient jugées « contre les intérêts » de Paris, comme l’a décrit le ministère français des Affaires étrangères.

Les deux décisions ont provoqué une réaction diplomatique de la Russie, avec Moscou qui répondra « exactement » avec la décision française, telle que communiquée par le ministère russe des Affaires étrangères. quant à l’expulsion « hostile » des diplomates russes par Berlin, ils ont annoncé que cette ça va « empirer » la relation entre la Russie et l’Allemagne. « La réduction déraisonnable du personnel diplomatique de la mission russe en Allemagne limitera l’espace pour maintenir le dialogue entre nos pays, ce qui conduira à une nouvelle détérioration des relations russo-allemandes », a déclaré l’ambassade dans une note sur le Telegram russe à Berlin.