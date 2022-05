Un club de plus en plus rouge

Presque passé inaperçu, mais cette semaine, l’économie d’Independiente était sous le choc. De nouveau. Comme c’est souvent le cas ces derniers temps. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison à Gastón Silva et a condamné le club à lui verser 1 250 000 $ plus 5 000 francs suisses. L’ancien Uruguayen n’est qu’un élément de plus sur une longue liste de dettes et de poursuites qui, au total, représentent plus de 13 millions de dollars.

L’un des points les plus inquiétants de la carte des arriérés est la dette de plus de six millions de dollars auprès des équipes étrangères. Independiente doit 375 000 $ US à Defensor Sporting d’Uruguay pour Carlos Benavídez. Et vers l’Amérique du Mexique 5 700 000 dollars pour les billets Silvio Romero et Cecilio Domínguez Paraguay.

Au niveau local, Boca doit 600 000 dollars et 13 500 000 pesos pour le laissez-passer de Pablo Pérez, les droits d’entraînement de Juan Sánchez Miño (à Turin en Italie) et pour un mécanisme de solidarité pour Sebastián Palacios -il est originaire de Pachuca au Mexique. Vélez a exigé 800 mille dollars pour 50% des passes de Lucas Romero, le capitaine de l’équipe Eduardo Domínguez. Aldosivi a facturé 2,16 millions de dollars dans un plan de 27 versements pour Cristian Chávez (actuellement prêté à Almirante Brown chez First National). Ensuite, il y a Tigre (150 mille dollars pour l’adolescent Juan Román Zarza), Belgrano de Córdoba (250 mille euros pour Emiliano Rigoni), Talleres de Córdoba (115 mille dollars pour Jonathan Menéndez). De leur côté, San Telmo (37 millions de pesos) et Villa Francia (700 mille monnaie nationale) devraient chacun recevoir ce montant pour les droits de formation d’Alan Franco et Gastón Togni.

Les problèmes de Red ne se produisent pas seulement dans le passé. Il y a des footballeurs de l’équipe actuelle qui réclament une dette. Les cas de Lucas Rodríguez – 56 000 dollars pour le premier prêt plus 40 000 du prêt actuel –, le gardien Sebastián Sosa – 80 000 dollars – et Renzo Bacchia sont les plus célèbres.

Aussi, bien sûr, d’anciens joueurs de football institutionnels apparaissent : Pablo Hernández demande une annulation de 500 000 $ ; Le gardien uruguayen Martín Campaña a conclu un accord pour un montant de 200 000 dollars à payer en dix versements de 20 000 ; le défenseur Guillermo Burdisso s’attend à un paiement de 6 750 000 pesos ; et Silva, déjà résolu par TAS.

La liste comprend l’ancien entraîneur Miguel ngel Brindisi, qui doit 15 millions de pesos, et même le père du footballeur Patricio Rodríguez, qui a exigé 10 millions de pesos pour une commission de permis lorsque son fils a été transféré à Santos depuis le Brésil.

Comme si tout cela ne suffisait pas, Independiente attend la décision des quatre essais, qui incluent trois anciens joueurs et Jorge Griffa, qui est le sous-coordinateur. Le plus pertinent est Gonzalo Verón, qui revendique une valeur de 6,2 millions de dollars : Le pouvoir judiciaire a décrété un embargo préventif pour 4 800 000. De son côté, Fernando Gaibor a réclamé la somme de 3 millions de dollars pour le partage injustifié ; Independiente a de nouveau poursuivi 20 millions. Nicolás Figal – désormais à Boca – réclame 375 000 dollars pour 15 % de ses ventes et Rose Holding (société de Griffa) fait de même pour 2 300 000 dollars par pourcentage de joueur.

La seule bonne nouvelle pour Independiente dans ce contexte est la vente d’Alan Velasco (8,5 millions de dollars) et les deux paiements restants de 2 millions de dollars et 1,7 million de dollars, respectivement. Il recevra également 543 000 $ pour les droits d’entraînement de Figal, 500 000 du bonus de championnat d’Ezequiel Barco en MLS et deux versements de 450 000 pour Víctor Cuesta et Fabricio Bustos avec l’Inter du Brésil. Juste un plâtre pour la dette qui, dans ces seuls éléments, s’élève à 13 136 000 $ et qui pourrait s’additionner aux intérêts.