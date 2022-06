L’aéroport de Klatovy porte désormais le nom du légendaire pilote de chasse Josef Hubáček News Company

L’aéroport de Klatovy a un nouveau nom, portant le nom de Josef Hubáček, le légendaire pilote de chasse de la RAF. En rebaptisant l’aéroport, l’aéroclub de Pošumava honore la mémoire des natifs de la ville voisine de Kdyně, participants directs aux batailles de France et à la bataille d’Angleterre, mais aussi à son ancien président. Au même moment, ils ont également dévoilé des plaques commémoratives à l’aéroport pour commémorer ces acrobates aériens, pilotes de chasse et pilotes de l’ASC.

Josef Hubáček était un acrobate acrobatique réussi de la Première République. En tant que pilote, il a volé dans les rangs de l’armée tchécoslovaque, après Munich, il est arrivé en France, où il a participé en tant que combattant à la bataille de France. Après la capitulation française, il s’installe avec d’autres pilotes en Grande-Bretagne, où il pilote la Royal Air Force britannique (RAF) et intervient dans la bataille d’Angleterre. Il y travaille à nouveau en tant que chasseur, mais aussi en tant que pilote pour des tâches spéciales, il a également survolé l’océan Atlantique. Il a déjà concédé deux victoires, il a lui-même eu un tir et un accident.

Après la guerre, Hubáček est retourné dans son pays natal, a poursuivi son travail d’avant-guerre et a volé comme pilote d’avion commercial au CSA. Cependant, en 1950, il a été décrit comme politiquement peu fiable en raison de son travail en France et en Angleterre, et il a été renvoyé par le CSA. Il gagnait sa vie comme chauffeur et comptable.

En 1969, Josef Hubáček a été approché par des passionnés d’aviation de Klatovy pour les aider à restaurer l’aéroclub de Klatovy Pošumava, dont les activités ont été arrêtées de force en 1948. Hubáček est devenu président de l’aéroclub et a occupé ce poste jusqu’en 1979. Le pilote légendaire est décédé en avril 1988.