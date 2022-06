Après un départ somnolent, le joueur de hockey canadien a battu l’Italie 6:1 sans problème

Les joueurs de hockey canadiens ont battu l’Italie 6 à 1 lors de leur deuxième match à la Coupe du monde et se sont hissés au sommet du groupe A avec six points. Josh Anderson et Dysin Mayo ont contribué des buts et des aides pour la victoire du Canada.

Mercer a eu la première occasion importante à la 7e minute, mais le gardien italien Fazio est bien intervenu. Les Canadiens coupent peu à peu les gaz et les adversaires les punissent de leur passivité. La contre-attaque de Pietroniro était impressionnante et n’a été arrêtée que par une faute choquante.

Hannoun a eu une autre belle occasion, mais le gardien Driedger a empêché le Canada d’entrer. Les joueurs étrangers ont égalisé lorsque Fazio n’a pas réussi à arrêter le tir étroit de Sanheim depuis la ligne bleue.

En deuxième demie, le Canada a créé une pression constante et a également marqué. Premier à marquer après la démonstration de course d’Anderson, puis Roy a marqué entre les tireurs et Fazia a vaincu Johnson après une démonstration combinée, dans laquelle l’attaquant vedette Barzal, jouant pour la première fois, a également participé au tournoi. Mercer a également récupéré le ballon derrière la ligne de but, mais l’arbitre principal, qui a arrêté le match prématurément, a gâché son excitation.

Le Canada a pu terminer le match sereinement et accroître encore sa victoire. À la 43e minute, Mayo a de nouveau réussi un tir de la ligne bleue. La pause de Gregor a clôturé le score.

La France doit aussi se tourner

Les joueurs français ont battu le Kazakhstan 2 à 1 et fêté leur première victoire parmi l’élite depuis le 11 mai 2018, lorsqu’ils avaient vaincu l’Autriche à Copenhague (5 à 2).

Immédiatement à l’entame, la France menaçait, Bertrand exécutant le lancer de Crinon, mais le gardien utov parvenait à s’interposer. À la 6e minute, il s’est réjoui du leadership du Kazakhstan. Après l’action de Nikita Michajlis, Orechov a obtenu la puce pour les bottes de Buysse et les juges tchèques ír et Slovak Stan ont reconnu le but après avoir vérifié la vidéo.

Le capitaine Fleury a réussi à égaliser après la passe de Texier. Nikita Michajlis menace de l’autre côté. utov a réussi avec le tir de Perret à la 18e minute.

Au tournant des premier et deuxième tiers, la France s’est défendue contre l’expulsion de Texier. Puis, lors du penalty d’Akolzin, il tire sur Fleury depuis le cercle gauche, mais se dirige vers le petit filet latéral. Même après la fin de l’avantage numérique, Bertrand n’avait pas une bonne ligne de mire. À la 33e minute, il a été égalisé. Après le tir de Gallet, Texier touche la ligne bleue.

Une minute et demie plus tard, après un flot de balles de Bertrand depuis Claireaux, le poteau droit a aidé utov. Il s’est offert une nouvelle chance après la passe de Tom Bozon par Sacha Treille. Buysse a raté les chances de Panjukov après le passeport de Nikita Michajlis. Chakiachvili a repris 25 secondes avant la fin de la deuxième mi-temps, qui après neuf secondes a profité de l’exception de Blacker avec un tir de la ligne bleue grâce à la course malheureuse de Savick.

Au début de la troisième partie, Nikita Michajlis n’a pas réussi à battre Buysse. Sutov devait couvrir le tir de Rech. A moins de cinq minutes de la fin, il a tenté de surprendre le gardien kazakh sur un corner de Valk. La situation n’a pas changé même lors du dernier match de pouvoir. Le Kazakhstan, qui a atteint les quarts de finale aux Championnats de Riga l’an dernier, reste sans but après la défaite de samedi contre le Danemark 1:9.

Le Danemark a subi une catastrophe de la Suisse

La Suisse a battu le Danemark 6 à 0. Ils ont un maximum de six points et grâce à un meilleur score, ils se sont hissés en tête du groupe A devant le Canada, tandis que le Danemark a perdu pour la première fois.

La Suisse a décidé du duel au deuxième tour, dans lequel elle a gagné quatre fois. L’attaquant Denis Malgin a contribué à leur victoire avec un but et trois passes décisives, et le gardien Leonardo Genoni a gardé sa cage inviolée.

Le Danemark a eu l’avantage d’un avantage numérique dès le début du match, mais il n’a pas pu pénaliser une faute de For. Grâce à cela, la Suisse a pu prendre la tête. À la 9e minute, l’attaquant Herzog a profité d’une vue cachée du gardien Dichow, qui a frappé le poteau peu après les taureaux.

La Suisse a ensuite survécu à deux autres faiblesses et a décidé de gagner en seconde période. À 21:03, Meier a utilisé un jeu de force après neuf secondes, l’arbitre n’a dû confirmer le but de Suter qu’après avoir vérifié la vidéo, car ils n’ont pas enregistré la rondelle derrière la ligne de but pendant le match.

Moser a gardé le prochain favori au succès avec un tir précis, et le jeu de puissance de Kurashev a frappé le flop du Danemark vingt minutes. Genoni, en revanche, n’avait pas grand-chose à faire mais après le tir d’Ehlers, le bâton l’a aidé.

En troisième mi-temps, le numéro un de Dahm est entré contre le Danemark, mais il l’a également récupéré. Malgin l’a battu dans un jeu de force et a ajouté un but à trois passes.

Championnat du monde de Hockey :

Groupe A (Helsinki):

Italie – Canada 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Buts et records : 13. Pietroniro (McNally, Frigo) – 16. Sanheim (Severson, J. Anderson), 29. J. Anderson (Mayo, Lowry), 36. N. Roy (Dubois, Graves), 38. K. Johnson (Chabot, Barzal), 43. Mayo (Comtois, Mercer), 55. Gregor (Mercer). Juges : Dehaen (Fr.), Hansen (Nor.) – Beresford (Grande-Bretagne), Zunde (LVA). Exception : 1 : 4. C’est inutile. Affaibli : 0 : 1. Participation : 2 616.

Italie : Fazio – Miglioranzi, Pietroniro, Spornberger, Di Perna, Glira, Gios, Casetti – Sanna, S. Kostner, Petan – Frank, Mantenuto, Mantinger – McNally, Hannoun, Frigo – Deluca, D. Kostner, Traversa – Insam. Entraîneur : Greg Ireland.

Canada : Driedger – Whitecloud, Chabot, Sanheim, Severson, Holden, Mayo, Graves – N. Roy, Cozens, Dubois – Lowry, Sillinger, J. Anderson – Barzal, Batherson, K. Johnson – Comtois, Mercer, Gregor – Geekie. Entraîneur : Claude Julien.

France – Kazakhstan 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Objectif et enregistrement : 33. Texier, 40. Chakiachvili (Texier) – 6. Orechov (N. Michajlis, Blacker). Juges : ír (CZE), Stano (SR) – Niittylä (FIN), Yletyinen (Suède). Exception : 1 : 2. Utilisation : 1 : 0. Fréquentation : 1801.

France: Buysse – Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Bault – Fleury, Texier, T. Bozon – Bertrand, Claireaux, Perret – Boudon, S. Treille, Rech – K. Bozon, Ritz, Leclerc – Fabre. Entraîneur : Philippe Bozon.

Kazakhstan : utov – Svedberg, Samat Danijar, Blacker, Orechov, Beketajev, Metalnikov, alapov – Akolzin, estťakov, evčenko – N. Michajlis, Valk, Panjukov – Starčenko, Savickij, Sagadějev – Petuchov, Gurkov, Asetov. Entraîneur : Yuri Michajlis.

Danemark – Suisse 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Objectif et enregistrement : 9. Herzog (Glauser, Corvi), 22. Meier (Moser, Malgin), 26. Suter (Malgin, Simion), 33. Moser (Malgin. Suter), 38. Kurashev (Hischier, Corvi), 47. Malgin (Meier ), Moser). Juges : hlund (Suède), Rekucki-Davis (tous deux américains), Sormunen (FIN). Exception : 4 : 6. Utilisation : 0 : 3. Fréquentation : 2645.

Danemark : Dichow (41. Dahm) – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Larsen, N. Jensen, Kristensen – Ehlers, Nielsen, Blichfeld – Storm, Scheel, Regin – Bjorkstrand, Bau Hansen, Meyer – Aagaard , Jakobsen, Poulsen-Asperup. Entraîneur : Heinz Ehlers.

Suisse : Genoni – Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Glauser, Geisser, Egli, Marti – Meier, Hischier, Bertschy – Suter, Simion, Malgin – Ambühl, Herzog, Corvi – Kurashev, Scherwey, Thürkauf. Entraîneur : Patrick Fischer.