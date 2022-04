L’acteur Gaspard Ulliel décède à 37 ans dans un accident de ski – Culture & Show

L’acteur français Gaspard Ulliel, connu entre autres pour son rôle d’Yves Saint Laurent ainsi que le César de « Juste la fin du monde », est décédé aujourd’hui à l’âge de 37 ans., victime d’un accident de ski : c’est ce qu’annonce sa famille dans une note transmise à France Presse. « Gaspard Ulliel, victime d’un accident de ski aujourd’hui, est décédé » ; lire les communiqués de presse.

« Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aiment à la folie. On reverra ses plus belles interprétations avec le cœur brisé et on rencontrera son look si particulier. L’acteur français nous manque »: a écrit le premier ministre dans un tweeter. Le Français Jean Castex rend hommage à Gaspard Ulliel, l’acteur décédé aujourd’hui dans un accident de ski à l’âge de 37 ans.

L’acteur est mort aujourd’hui au CHU de Grenoble, après hier il a été victime d’un accident de ski dans les Alpes françaises, à La Rosire, en Savoie. Hier, peu après 16 heures, l’acteur a été retrouvé inconscient sur une piste de ski après être entré en collision avec un autre skieur à la jonction de deux pistes bleues, selon un porte-parole de la station de ski cité par France Bleu-Pays. grave blessure à la tête.

Pendant environ une heure et quart, Ulliel a été assisté sur place avant d’être transporté par hélicoptère à l’hôpital du CHU de Grenoble. Le parquet d’Albertville a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer la cause du drame. « La sensibilité et l’intensité de son jeu ont fait de Gaspard Ulliel un si grand acteur. Le cinéma d’aujourd’hui a perdu un si grand talent. J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses vont à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui », écrit-il. dans un Tweet de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

Né à Boulogne-Billancourt, près de Paris, le 25 novembre 1984, Ulliel connu du grand public pour des films tels que ‘Un long dimanche de passions’ (Un long dimanche de fiançailles) de Jean-Pierre Jeunet (2004), ‘Saint Laurent’ (2014) de Bertrand Bonello, ‘Ce n’est que la fin du monde’ (Juste la fin du monde, 2016) de Xavier Dolan, avec qui a remporté le César – l’équivalent français de l’Oscar – du meilleur acteur 2017. Ulliel a également incarné un psychiatre cannibale dans Hannibal Lecter – Les Origines du Mal (Hannibal Rising), réalisé par Peter Webber (2007). Tout au long de sa riche carrière, malgré son jeune âge, il a tourné aux côtés de grands noms du cinéma français comme Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Elle a également prêté son visage angélique à une publicité Chanel réalisée par Martin Scorsese. La France perd aujourd’hui l’un de ses acteurs les plus brillants et les plus prometteurs.