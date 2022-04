Antoine Griezmann : « Je sais ce que je dois faire pour restaurer l’amour de l’Atlético : monter sur le terrain »

Antoine Griezmann n’est pas le footballeur typique qui porte un maillot plein de logos. Son style est sobre et classique, et aussi fou que cela puisse paraître, cela commence par ses cheveux. Oui, on peut dire que les cheveux de Griezmann sont l’épicentre de sa personnalité et vous pouvez dire son humeur ou même son style de jeu simplement en regardant l’état de ses cheveux.

Elle avait coiffé ses cheveux de toutes les manières possibles. Très brièvement lorsqu’il a fait ses débuts en tant que professionnel; avec une mohawk et une blonde platine peinte quand elle a commencé à se démarquer avec la Real Sociedad; net dans la première étape du rojiblanco ; pendant culé; et maintenant, sur la cible et s’effondrant soigneusement à nouveau à l’Atlético de Madrid. On peut dire que sa coiffure est actuellement en ‘mode travail’ : elle la porte de la même manière qu’elle l’a portée lors de la saison 2015-16 -qui fut certainement son meilleur moment en tant que rojiblanco-, où elle a attaqué avec danger et défendu. avec férocité

Ce « mode de travail » se retrouve également dans sa façon de parler, à la fois de son club actuel et de l’équipe de France, qu’il aspire à atteindre le quasi-impossible cette année : est devenue la première équipe en 60 ans à remporter deux Coupes du monde consécutives. Antoine a une formule pour y parvenir : prudence et effort.

GQ : Quelle est votre tenue préférée de la collection Mango ?

Antoine Griezmann : Mon look d’une séance photo que je veux ramener à la maison (rires). J’aime la chemise. Ce pantalon (indiquant celui qu’elle porte) est aussi vraiment mon style, genre très calme, décontracté, mais avec une touche de classe. J’adore toutes les tenues de la campagne.

GQ : Quel genre de vêtements aimes-tu porter ? Nommez trois tenues qui définissent votre style, votre préférée.

Antoine Griezmann : Chemise à manches courtes, coupe cubaine, oversize. Et des pantalons que tu peux porter toute la journée, que tu peux porter pour monter dans l’avion, t’entraîner. La troisième tenue est un sweat-shirt, confortable mais avec une touche premium.

GQ : Avez-vous une référence de style ?

Antoine Griezmann : David Beckham (a répondu sans hésitation). Pour tout ce qu’il fait, sur et en dehors du terrain, comment il s’habille et ce qu’il a fait sur le terrain.

GQ : Quelles sont vos baskets préférées ?

Antoine Griezmann : J’aime ceux de Mango… et ceux de mon sponsor au nom du club, bien sûr.

GQ : Êtes-vous heureux à Madrid ? Qu’aimez-vous le plus faire pendant votre temps libre ?

Antoine Griezmann : Je suis très heureux à Madrid, ma famille est très heureuse d’être ici. Ce que j’aime le plus en ce moment, c’est d’être avec mes enfants. (a 3 enfants, Mía, née en 2016, Amaro, née en 2019 et Alba, née en 2021). Comme nous jouons tous les 3 jours, vous ne passez pas beaucoup de temps avec votre famille, et c’est ce que je veux faire le plus pendant mon temps libre. Vous profitez et profitez de chaque après-midi, de chaque douche que nous fournissons, ou même de les endormir. Ce sont les moments que j’apprécie le plus et ceux que je décide le plus.