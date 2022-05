L’acteur français Michel Bouquet est décédé à l’âge de 96 ans

L’acteur de cinéma et de théâtre français Michel Bouquet est décédé à l’âge de 96 ans. L’AFP a fait état de la mort de deux des lauréats des César, citant son porte-parole.

« Michel Bouquet est décédé mercredi matin dans un hôpital de Paris », a précisé le porte-parole. Après 75 ans, Bouquet a mis fin à sa carrière en 2019.

La grande figure du théâtre français est devenue célèbre, entre autres, pour avoir joué au moins huit cents fois dans la pièce d’Eugène Ionesco, Le roi meurt. Il est aussi populaire dans La Gourmandise de Molière. Bien qu’il préfère le théâtre, le public le connaît aussi depuis l’écran de cinéma.

Michel Bouquet avec sa femme, 2005. | Photo: TK / ABACA

Il a reçu le César français en 2002 pour sa performance dans Commentaire j’ai tué mon père (Comment j’ai tué mon père). Selon l’académie, Le Promeneur du Champ-de-Mars, pour lequel il a reçu le César en 2006, a de nouveau présenté son meilleur rôle d’acteur au cinéma. , dont le nom ne tombe pas dans l’histoire.

Selon l’agence AFP, avec la première de ce film, il est considéré comme tabou, considéré comme une représentation des hommes politiques français modernes. De plus, le pays a des lois strictes sur la confidentialité. Mitterrand, qui a dirigé la France de 1981 à 1995, a fait face à un cancer à la fin de sa carrière et a publiquement remis en question son intégrité. Le public a appris que le président socialiste penchait à droite dans sa jeunesse, ainsi que ses activités controversées pendant la guerre et l’existence illégitime de sa fille.

Michel Bouquet a également donné une performance primée en tant qu’inspecteur de police Javert, qui poursuit le personnage principal Jean Valjean dans le téléfilm de 1982 Le Pauvre Robert Hossein.

Il y a des années, la télévision tchèque a également diffusé le drame Two Men in the City sur un braqueur de banque qui est libéré de prison après dix ans, où il est poursuivi par un malheureux inspecteur de police. Les braqueurs sont joués par Alain Delon, l’inspecteur est Michel Bouquet. Le film a été réalisé en 1973 comme un appel à l’abolition de la peine de mort qui était encore en vigueur en France à cette époque.

Au cours de la dernière décennie, Bouquet a joué le peintre impressionniste August Renoir dans la pièce française Renoir, qui a également été projetée dans les théâtres tchèques. Bouquet a passé la plupart de son temps sur toile avec un pinceau sur ses doigts endommagés par l’arthrite.