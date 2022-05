Les Allemands? Ils n’ont pas seulement fait couper les joueurs, a déclaré Gross. Attendez-vous à un autre « duel finlandais »

S’il répond oui, il remplacera désormais l’équipe nationale tchèque aux côtés de Kari Jalonen. Mais l’entraîneur Pavel Gross a refusé l’offre en mars après mûre réflexion. Il a regardé les championnats de hockey à distance depuis l’Allemagne, où il s’est installé comme joueur dans les années 1990 et où il s’entraîne depuis le début des années 2000. L’Allemagne affrontera la République tchèque en quarts de finale de la Coupe du monde jeudi.

Tampere (extrait de notre newsletter) – Les Tchèques se sont retrouvés dans une situation schizophrénique avant le dernier match du groupe contre la Finlande. Une victoire de trois points placerait le Canada en quart de finale, un autre résultat moyen contre l’Allemagne sur papier.

La Finlande a résolu le problème avec une nette victoire 3-0 et a cédé l’Allemagne aux Tchèques. Pour autant, Pavel Gross n’accorde aucun poids au « choix » de l’adversaire, selon l’entraîneur de 50 ans, la différence s’estompant en playoffs.

Le natif de stí nad Labem a quitté le Sparte pour l’Allemagne en 1990 et y a joué douze ans dans la plus haute compétition. Puis il a continué à s’entraîner, se faisant un nom notamment à Wolfsburg et dirigeant l’ambitieux Mannheim pendant moins de quatre saisons. Il a remporté le titre avec lui il y a trois ans.

Peu de temps après que Gross ait refusé une offre de l’équipe nationale tchèque en mars dernier, il a été plutôt étonnamment retiré de Mannheim. Il n’avait pas encore de nouvel engagement, alors maintenant il regardait le championnat du monde à la télévision.

L’adversaire de l’Allemagne est-il en quart de finale pour les Tchèques ? Possible de faire ?

Je ne sais pas quel adversaire est digne de votre point de vue. (le sourire) Je ne dirais pas si l’adversaire était meilleur ou pire. Il y a certaines lois dans les séries éliminatoires et il faut être là au plus haut niveau. Il faut tout peser.

Les Allemands ont toujours parlé de répression et d’entêtement depuis le début. Selon vous, est-ce la plus grosse devise de l’équipe cette année ?

Je pense que oui. Jouant solidement comme un manchaft, ce groupe a commencé et s’est terminé par une défaite, mais entre-temps, ils ont remporté cinq matchs. Ils jouent en équipe, à part ça ils ont des garçons dans l’équipe qui peuvent marquer des buts. Ils ont de jeunes joueurs là-bas qui ne sont pas seulement destinés à le couper, ils peuvent réellement jouer au hockey.

Et ils ne pensent certainement pas qu’ils doivent se rencontrer en quart de finale, compris ? Ils ne voudront pas jouer le rôle d’étrangers.

Pas tout. Les JO se sont soldés par une déception pour eux, ils ont été éliminés en huitièmes de finale. Maintenant qu’ils veulent se montrer sous un meilleur jour, ils vont travailler à plein régime. Quoi qu’il en soit, comme toute équipe en séries éliminatoires, j’ai hâte de faire un bon match.

Oserez-vous estimer le pourcentage de chance des deux équipes ?

Non, je ne veux pas spéculer. Je ne suis proche d’aucune équipe, j’ai juste hâte de faire un bon match. Je pense que personne ne sera favori.

Avez-vous soif de succès allemand? Ils participent régulièrement aux quarts de finale depuis l’argent aux Jeux olympiques de 2018 et ils ont terminé quatrième à Riga l’année dernière.

Définitivement. À mon avis, c’est dommage que le personnel ne soit pas comme ça. Par exemple, cinq garçons solides sont restés à la maison, Tim Stützle a été blessé. Même ainsi, ils ont une équipe solide, nous verrons ce qu’il faut.

Qui te manque là-dedans ?

Prenez, par exemple, l’attaquant Patrick Hager, qui est depuis longtemps sur le circuit du championnat. Ensuite, il y a Nico Krämmer, qui a joué un rôle très défensif à Mannheim, ou Markus Eisenschmidt. J’aime aussi Manuel Wiederer ou Marco Nowak.

Cependant, il y a aussi des rassemblements d’anciens noms célèbres, tels que les attaquants Matthias Plachta, Marcel Noebels ou Leo Pföderl. À l’arrière, la star de Detroit Moritz Seider joue.

Bien sûr, ils restent et sont de très bons joueurs. Moritz Müller, Korbinian Holzer, jouant avec Seider à l’arrière. Le cadre allemand reste le même.

Les Tchèques et l’Allemagne se sont affrontés en quart de finale de la Coupe du monde il y a trois ans à Bratislava. Les Tchèques ont gagné 5:1, mais ont marqué quatre buts en troisième mi-temps.

Ce pourrait être à nouveau ce niveau. Les choses sont différentes à la Coupe du monde. Le Canada a perdu contre le Danemark, le lendemain, le Danemark en a obtenu sept de la Slovaquie. La Suisse a battu le Canada dans un beau match, puis a eu du mal avec la France. Il s’agit vraiment de petites choses. A savoir si vous avez peur de gagner ou si vous avez de la détermination. Les quarts de finale peuvent être équilibrés ou non.

Les souvenirs de Bratislava permettent-ils à l’Allemagne d’espérer qu’il sera possible de jouer contre les Tchèques ? Même si Leon Draisaitl faisait partie de l’équipe à l’époque, il ne l’était pas cette année.

Oui, ils se souviennent bien de ce match. Par coïncidence, j’en ai parlé à l’entraîneur allemand avant le début de la saison. Juste après l’erreur de Draisaitl, Jan Kovář a mis 1:0 à l’époque, c’était une petite chose. Mais c’était un match très serré.

Que pensez-vous de la performance du Tchèque dans le groupe ?

Il y a eu des bons et des pires matchs. Cela n’a pas bien fonctionné contre l’Autriche, mais je ne vais pas exagérer maintenant, c’est arrivé. Maintenant, recommencez. L’équipe est bonne, le staff technique aussi. Nous avons quelque chose à espérer.

Après le match d’hier avec la Finlande, Tomáš Hertl a parlé du fait que les Tchèques jouent dans la zone offensive uniquement autour de la clôture, ils ne vont pas au but. C’est contre une Allemagne résolue qu’il faut améliorer, n’est-ce pas ?

Les styles de jeu des deux équipes seront très similaires. Deux entraîneurs finlandais s’affronteront à nouveau, Toni Söderholm joue très bien comme l’équipe nationale finlandaise. Les Tchèques ont aussi Fina, donc ce sera le combat de la Finlande pour la zone centrale. Ce n’est peut-être pas du hockey « cool ». Et ce qu’a dit Hertl… Bien sûr, si vous marquez un but en deux matchs, vous devez le simplifier et vous pousser dans le but.

Vous pensez donc que Söderholm a également joué un style plus défensif avec l’Allemagne ? Parfois, ils tirent des tirs au but, comme 5:4 avec le Kazakhstan, d’autres fois ils gagnent par un but, comme contre le Danemark.

Ils essaieront de jouer comme la Finlande a joué contre les Tchèques. Toni est connu pour cela, c’est une école et une philosophie typiquement finlandaises. Il a joué dans un milieu de terrain nuageux, agressif défensivement. L’Allemagne pourrait vouloir jouer 1:0, 2:1.

Comment les Allemands ont-ils vécu le championnat ?

Ils regardent, ils applaudissent. Quand on parle à quelqu’un, le discours devient hockey. Tous les fans attendent avec impatience le match contre les Tchèques.