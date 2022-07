L’acteur français Jean-Louis Trintignant est décédé. Il est devenu célèbre avec le film Man and Woman

L’acteur français Jean-Louis Trintignant est décédé à l’âge de 91 ans. En ce qui concerne la famille, cela a été rapporté par l’agence de presse AFP. L’acteur s’est fait connaître principalement pour son rôle de pilote de course dans le film Man and Woman de 1966. À une époque d’expérimentation, les critiques ont apprécié le concept partiellement en noir et blanc. « Mais c’était par nécessité. Il y avait très peu d’argent pour le film », a déclaré Trintignant.

Trintignant est décédé paisiblement vendredi matin à son domicile du sud de la France entouré de ses proches, a indiqué son épouse, Marianne Hoepfner Trintignant, 78 ans.

Il est l’un des acteurs français les plus célèbres, bien qu’à première vue, il ait l’air ordinaire. De jeunes personnages masculins romantiques, il travaille à des rôles masculins contradictoires, créant de nombreux personnages indécis, faibles, indécis et sans caractère. En plus du cinéma et du théâtre, il s’est consacré à des lectures publiques de poésie, tout en luttant contre la honte tout au long de sa vie. « La timidité est ma faiblesse permanente. Quand j’ai commencé, je jouais la tête baissée. J’étais gêné devant mes coéquipiers. J’ai dû m’entraîner pour vaincre ma timidité », a-t-il déclaré.

Jean-Louis Trintignant en 1980 lors de la course d’endurance du Mans. | Photo: Profimedia.cz

Son préféré était le rôle de l’homme de main fasciste Marcello Clerici, qu’il a interprété en 1970 dans Conformist. Le film a été tourné par le réalisateur Bernardo Bertolucci d’après le roman d’Albert Moravia. Trintignant s’est également fait connaître pour son rôle d’ingénieur religieux introverti, qui dans Ma nuit avec Maud en 1969 a été forcé par une jeune veuve de passer du temps avec lui du soir au matin.

Fils d’industriel, Trintignant est né le 11 décembre 1930 dans la ville de Piolenc dans le sud de la France. Originaire du village de Provençal, il a étudié le droit à l’université d’Aix-en-Provence, où il n’a duré qu’un an et demi. Puis il s’intéresse au théâtre et monte à Paris.

« Je vis dans une sous-location puis, quand je tourne ou que j’ai un engagement au théâtre, dans un hôtel. Je ne m’y sens jamais à l’aise. Je n’aime pas y vivre », a-t-il déclaré à propos de la capitale française, un endroit il aime. visiter des galeries, des amis et du théâtre, mais le plus souvent, on dit qu’il est assis chez lui enfermé dans sa chambre et qu’il étudie des rôles. « J’étais dérangé par la tendance des Parisiens à se faire passer pour plus intelligents qu’ils ne le sont vraiment », se souvient l’homme, qui plus tard a quitté la grande ville et s’est installé à la campagne.

Elle est apparue devant la caméra pour la première fois en 1956, lorsque le réalisateur Roger Vadim l’a ciblée pour un film… et Dieu a créé une femme. Le rôle l’oblige à tomber amoureux de Juliette, une belle femme séductrice interprétée par Brigitte Bardot. Cette image a catapulté Trintignant à la gloire.

Bardot n’a pas pu résister à ses charmes même hors écran, ils ont commencé à sortir ensemble. « J’ai été attiré par sa nature timide et introvertie. Il m’a appris à passer la nuit sur le sable chaud de la plage et à écouter de la musique classique », a-t-il déclaré plus tard. La relation a pris fin lorsque Trintignant, épuisé par la chasse aux médias, s’est enrôlé pour trois ans de service militaire en Algérie.

Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant et Michael Haneke | Photo : Reuters

Beaucoup ont loué sa performance dans l’ouest sombre de The Great Silence, où il dépeint un tireur silencieux combattant du côté de la bonté contre des chasseurs humains, joué par Klaus Kinski en tant que leader. Trintignant a également connu le succès aux côtés d’Alain Delon dans le drame policier L’Histoire du policier.

En 1969, il remporte le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes pour le film Z. Il incarne également un tueur de sang-froid dans Express Crime, un vengeur dans le drame Agression ou un espion dans Under Fire. En 1993, il interprète le rôle d’un juge excentrique dans le film Three Colours: Red de Krzysztof Kieslowski.

A la cinquantaine, il revient sur le territoire de son enfance et s’installe non loin de sa ville natale, dans un village de moins de trois cents habitants. Il possède cinq acres de vignes dans la région et est impliqué dans la vinification. « Être acteur n’est pas idéal pour trouver l’équilibre. Vous êtes plus heureux en tant que jardinier, mais cela vous rapporte beaucoup moins », dit-il. « Quand je travaille ici dans le jardin, je pense à jouer. Je pense qu’une personne est un meilleur acteur s’il aime la nature. Et il est un meilleur jardinier s’il aime la poésie. » il a déclaré dans une interview pour Hospodářské noviny.

En 1998, il annonce sa retraite du cinéma au festival de Cannes, où il présente le film de Patrice Chéreau Qui m’aime montera dans un train. Il a dit que le tournage était trop exigeant pour lui et qu’il préférait se consacrer au théâtre. « Cela a un gros avantage par rapport au cinéma : quand vous jouez sur scène, vous ne pouvez pas vous voir », a-t-il expliqué.

Néanmoins, il a fait un grand retour devant la caméra. En 2012, il a joué le rôle principal dans le drame Love réalisé par Michael Haneke, sur un couple dont l’amour de longue date et le lien fort sont mis à l’épreuve après que leur femme a subi un accident vasculaire cérébral.

Le partenaire de Trintignant était l’actrice française Emmanuelle Riva, et le film a remporté la Palme d’Or à Cannes, le European Film Award et le Golden Globe américain. Le duo d’acteurs central a reçu un buste de César français.

Plus récemment, Trintignant est apparu à l’écran en 2019 dans le film Les plus belles années d’une vie, où il a retrouvé sa co-star d’Un homme et une femme Anouk Aimée et le réalisateur du film, Claude Lelouch.

Dans le film Love de 2012, Trintignant a joué avec Emmanuelle Riva. | Vidéo : Les Films du Losange

Déjà à l’âge de 12 ans, Trintignant a commencé à lire de la poésie, puis à la lire en public. Au festival d’Avignon, il apparaît dans les programmes Pour Roland Dubillard, Hommage à Jean Tortel et William Shakespeare, il lit également les Poèmes d’Apollinaire pour Lou et Le Journal de Jules Renard. En 2009, il récite des vers de Jacques Prévert dans les salles bondées du Prague Comedy Theatre.

Dans sa vie personnelle, le malheur l’a rencontrée, l’un de ses enfants est décédé peu après sa naissance et l’autre, une talentueuse actrice Maria, a été battue à mort en 2003 par un amant jaloux, Bertrand Cantat, chanteur du groupe Noir Désir. Trintignant se retrouve avec un fils unique, Vincent, acteur et scénariste.

La passion de Trintignant incluait également les voitures rapides. Dans ce passe-temps, il était d’accord avec sa femme d’alors, Marianne, qui a même remporté le rallye français. L’oncle de l’acteur était le pilote automobile Louis Trintignant, qui s’est suicidé en course en 1933. Un autre oncle était Maurice Trintignant, pilote de Formule 1, vainqueur des 24 Heures du Mans et double vainqueur du Grand Prix de Monaco.

Trintignant a également nagé en compétition, remportant le championnat de France universitaire et devenant le premier en Provence sur 1500 mètres.