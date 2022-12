La visite est le point culminant, admirez Bartoníček. Il a rencontré Thévenet et Schleck en France – ČT sport – Télévision tchèque

Antonín Bartoníček excelle en tant que finisseur, mais il a aussi une grande endurance, après tout, il a réussi à remporter la célèbre classique à domicile de Prague. – Carlsbad – Prague, qui est mesurée à environ 270 kilomètres. En 1972, il fait également partie de l’équipe tchécoslovaque qui, grâce à Vlastimil Moravec, célèbre la victoire dans la Peace Race.

« J’ai été nominé de manière inattendue, je n’ai été nominé que dans la course de contrôle », se souvient Bartoníček. « Il n’y a qu’une étape pour Karovy Vary, où je suis né », a-t-il ajouté. Il a également triomphé dans sa ville natale, dans des conditions très exigeantes auxquelles même le peloton d’aujourd’hui ne survivrait probablement pas.

« C’était mon étape la plus difficile de la Peace Race. Il neigeait, il pleuvait, (quatre fois vainqueur du ZM) Szurkowski y a perdu quinze minutes », a déclaré Bartoníček, qui a remporté un total de six étapes de la célèbre course de mai, qui était sa première diffusion à la fin des années 1940.

Cependant, il n’a pas eu l’occasion de conduire le Tour de France, comme son compatriote, il a parcouru les rues de France lors de la course la plus célèbre au monde de l’année. « Le tour est un sommet absolu. Les leaders doivent tout endurer pendant trois semaines… C’est le sommet du cyclisme », a déclaré Bartoníček, qui a rencontré les deux précédents vainqueurs, Bernard Thévenet et Andy Schleck, avant l’étape.