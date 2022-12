« Nous n’avons nulle part où retourner. » Les réfugiés de guerre sont confrontés au vol et à l’exploitation sexuelle pendant leur fuite

Lorsque les spéculations sur une éventuelle invasion russe de l’Ukraine ont commencé à se multiplier en février de cette année, Olena Galušková il sentit qu’il devait quitter son pays. Le 23 février, juste un jour avant le déclenchement de la guerre, Galušková a fait trois valises, a réuni sa famille etil a quitté son domicile dans la ville ukrainienne de Buča. Galušková voyageait avec ses trois enfants 5, 10 et 14 ans, avec sa mère et son mari en Pologne.

Ce voyage inattendu a été le début d’un voyage physiquement et émotionnellement épuisant pour Galušková et sa famille. ils ont été forcés de commencer une nouvelle vie en tant que réfugiés. Aujourd’hui, ils recommencent en Californie, aux États-Unis.

« Nous comprenons que ce sera un voyage difficile, mais nous prenons toujours des risques. » dit Olena Galusšková.

En avril, deux mois après le début de la guerre, le président américain Joe Biden a lancé une initiative appelée Unite for Ukraine. Il s’agit d’un processus simplifié qui a permis à 100 000 Ukrainiens qui ont fui la guerre de demander à entrer aux États-Unis. Environ 85 000 personnes seraient arrivées dans le cadre du programme jusqu’à présent.





Comment était-ce avant que ce service ne soit disponible ? Galušková se souvient du temps qu’il lui a fallu pour traverser la Pologne jusqu’en Espagne, puis au Mexique, puis à Tijuana, ville au sud de la frontière américaine. De là, lui et sa famille visent à se rendre dans la capitale californienne, Sacramento, où il a des amis.

« Après de nombreux arrêts, nous sommes finalement arrivés à Tijuana, » elle dit. « Le vol a été très difficile et très exigeant émotionnellement. »

Laisse tout

Immédiatement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des responsables gouvernementaux et des organisations humanitaires à travers les États-Unis se sont préparés à accueillir des réfugiés. L’État de New York a reçu des millions de dollars de financement fédéral pour aider quelque 14 000 Ukrainiens, tandis que la Virginie aurait accueilli plus de 2 700 réfugiés au cours du seul mois dernier.

Au Colorado, des responsables de l’État ont formé un groupe de travail pour les migrants ukrainiens et, fin octobre, près de 600 réfugiés s’étaient inscrits au service. déclare Meg Sagari-Barritt, coordonnatrice du programme des services aux réfugiés du Colorado. Ils en attendent des centaines d’autres dans les jours et mois à venir, a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Galina Prozorova, ancienne responsable de programme pour l’International Rescue Committee (IRC) basé à Sacramento, a déclaré que depuis le déclenchement de la guerre, plus de 20 000 Ukrainiens sont entrés dans l’État depuis le Mexique.

« Il y a eu une augmentation significative en mars et avril. Les gens se sont littéralement enfuis, laissant tout derrière eux. » Prozorova a déclaré à Al Jazeera. « La famille est déchirée. »

De nombreux Ukrainiens arrivés au Mexique à cette époque étaient effectivement en « mode survie », a-t-il ajouté. « Il y a aussi beaucoup de traumatismes émotionnels à cause de tout ce qu’ils ont vu pendant la guerre », dit Prozorova. Ce traumatisme est exacerbé par certaines des expériences auxquelles ils sont confrontés au Mexique, y compris le vol d’identité, l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains.

« Du côté mexicain de la frontière américaine, il y a des trafiquants qui proposent divers services se faisant passer pour des agents de réinstallation », a-t-il témoigné. « Dans certains cas, de jeunes Ukrainiens ont disparu. »

Une fois les réfugiés arrivés aux États-Unis, commence Prorozova, IRC fait ce qu’il peut pour aider à l’éducation, à la recherche d’emploi et au logement, mais le processus présente toujours des défis importants : « Nous sommes très limités en termes d’emplois, mais aussi de logements. »

« Nous n’avons pas d’endroit où retourner »

Galušková et sa famille ont vécu de meilleures expériences que certaines familles essayant de traverser la frontière américano-mexicaine. Il a dit que leur cas a été accéléré après que les autorités mexicaines ont appris que leur fils était guéri de la leucémie et que sa mère souffrait de diabète.

« Des bénévoles nous ont conduits directement de l’aéroport à la frontière américaine, et une fois que nous avons traversé la frontière, nous avons également été accueillis par des bénévoles de l’église du côté américain », Galusšková a témoigné.

Après une nuit à l’église locale, la famille est montée dans une camionnette fournie par des bénévoles et a parcouru le long chemin de San Diego à Sacramento. Depuis début avril, ils vivent à Sacramento dans le cadre du système fédéral de libération conditionnelle humanitaire, qui facilite l’entrée temporaire dans le pays et offre certains avantages tels qu’une aide alimentaire et une assurance maladie.

Galušková, qui est légalement incapable de travailler, a déclaré que sa famille vivait de l’aide du gouvernement et de groupes d’aide tandis que ses enfants fréquentaient les écoles locales. La famille essaie aussi d’apprendre l’anglais. Pendant ce temps, Galushkova a suivi l’actualité de près et admet qu’elle éprouve une « gamme d’émotions » concernant la guerre en Ukraine.

« D’une part, je suis en colère contre ce qui s’est passé et pourquoi cela est arrivé à mon peuple », a-t-il déclaré. « Aussi, bien sûr, cela me fait mal de voir toutes les familles chercher de l’aide et toute la dévastation qui s’est produite. En plus, le pauvre, parce que surtout maintenant en hiver, les gens sans électricité, sans eau chaude, donc c’est très difficile pour eux. »

« Mais je suis aussi heureux pour eux. Ils se remettent très bien, essayant de reconstruire les bâtiments détruits », a ajouté le réfugié. « Je suis content que les gens n’aient pas perdu espoir, qu’ils soient toujours là et essaient de réparer tout ce qui a été brisé. »

Il y a aussi eu une surprise lors du voyage depuis l’Ukraine, lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte. Elle a donné naissance à une petite fille il y a quelques jours. « Nous espérons qu’il y aura un programme qui nous permettra de vivre ici de façon permanente », a-t-il déclaré.

« Buča est détruite, donc nous n’avons nulle part où retourner. La guerre continue. Nous avons quatre enfants ici et une vie assez stable. »