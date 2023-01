La victoire de Pavel a été une défaite pour le populisme, selon les médias anglophones

Bruxelles/Paris – Les médias américains et britanniques considèrent les résultats des élections présidentielles en République tchèque comme une défaite du style politique faux et populiste représenté par Andrej Babiš et une victoire du pragmatisme calme représenté par Petr Pavl. Pour le président élu, les journalistes étrangers ont surtout noté sa carrière à ce jour, son orientation pro-occidentale et son soutien au mariage homosexuel. Le poste du château de Prague a un riche symbolisme et est couronné d’autorité morale, écrit le journal The Guardian. Les médias français ont qualifié le résultat des élections de samedi de victoire pour un candidat clairement pro-européen.

« Andrej Babiš, un magnat de la chimie, de l’agriculture et des technologies médiatiques connu pour sa querelle avec l’Union européenne, détient 41,68 % des voix », a écrit l’agence. Bloomberg et, ce faisant, rejoint les rangs de nombreux autres médias qui examinent le candidat perdant, ancien Premier ministre et chef du mouvement ANO, à travers le prisme de sa richesse, de ses querelles juridiques et de son style politique, qu’il a mis en valeur lors de la campagne électorale .

« Babiš a mené la campagne basée sur la peur de la guerre en Ukraine et lui a suggéré d’entamer des pourparlers de paix. D’un autre côté, il a suggéré à propos de Pavlov qu’il amènerait les Tchèques dans la guerre », indique le site Internet de la station. CNN. Lui, comme The Guardian, a qualifié le président tchèque de « puissant créateur d’opinion publique ». Presque tous les journaux écrivant sur les élections tchèques ont souligné la nouvelle autorité morale de Pavlov avec la visite de la présidente slovaque Zuzana Čaputová au personnel électoral de Pavlov.

« Je suis heureux qu’après 20 ans, nous ayons un président dont nous n’avons pas à avoir honte », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision. Euronews l’un des électeurs Petr Pavel dans le pub de Prague Letenské Pivnice u Pivoje, où dans le plan suivant, il fait griller de la bière et des alcools verts et rouges avec ses amis. Le journaliste d’Euronews a ajouté que Pavel avait pris ses fonctions à un moment économique difficile pour la Tchéquie.

Le journal taïwanais de langue anglaise Taiwan News compare les années au pouvoir de Miloš Zeman avec ses années à venir. Zeman est ami avec la Chine, qui cherche à s’unir avec Taïwan. Taiwan News considère la victoire de Pavel comme un élément unificateur dans la sphère publique tchèque, qui placera le pays sur une voie pro-occidentale. Le journal rappelle également l’appel téléphonique annoncé aujourd’hui entre Pavlo et le président taïwanais Chai Jing-wen, qui a félicité Pavlo samedi et espérait approfondir les liens avec la République tchèque.

Le journal américain The New York Times considère l’élection présidentielle en République tchèque sous son angle le plus large, plaçant la défaite de Babiš dans le contexte des défaites d’autres personnalités populistes dont le nom a « Trump » comme adjectif, c’est-à-dire. le nom du président américain qui a utilisé sa défaite à l’élection présidentielle aux États-Unis n’a pas été reconnu publiquement jusqu’à présent. Le NYT a noté, entre autres, que Babiš avait utilisé la même stratégie dans la campagne que son ancien collègue proche, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui, comme Babiš maintenant, lors des élections hongroises d’avril 2022, a indiqué que son adversaire voulait envoyer des troupes à la guerre contre la Russie, même si ce n’est pas vrai.

« L’image de Pavel en tant que leader prudent et inébranlable l’a aidé à s’établir parmi l’électorat tchèque. Dans le poste autrefois occupé par le dissident Václav Havel, il influencerait la composition du cabinet et la nomination des gouverneurs et des juges des banques centrales », a écrit Bloomberg. à la fin de son texte.

Le journal français Le Monde mentionne le contraste entre Petr Pavel et son prédécesseur Miloš Zeman, que le journal décrit comme un eurosceptique essayant de diriger la Tchéquie vers l’Est. L’agent de l’AFP a rappelé que Pavel avait gagné malgré une campagne de désinformation au vitriol dirigée contre lui.

« Avec l’élection de Petr Pavel, un homme politique pro-européen modéré est à nouveau président de la République tchèque », écrit Le Monde dans le titre de son article. Le journal a déclaré que le président sortant Zeman n’avait pas hésité à exprimer sa sympathie pour la Russie et la Chine dans le passé et avait également « presque outrepassé son autorité ».

La perte de l’ancien Premier ministre populiste Andrej Babiš a été écrasante, a écrit le journal à propos d’un écart de près d’un million de voix entre les deux candidats. D’autres médias français ont remarqué les différences entre les campagnes de Pavel et de Babiš.

« Petr Pavel a promis, entre autres, d’être un président indépendant non influencé par la politique partisane, de continuer à soutenir l’Ukraine déchirée par la guerre et de soutenir la candidature de Kyiv à l’Union européenne », a noté l’AFP. Babiš, d’autre part, selon la chaîne de télévision France24, tente de convaincre les électeurs qui s’inquiètent de l’impact de la guerre sur l’Ukraine et laissent entendre que son adversaire entraînera le pays dans cette guerre.

Certains médias français ont salué Pavel comme un héros de la guerre et ont rappelé ses actions en 1993. À l’époque, en tant que commandant d’une unité tchèque, il a sauvé 53 soldats français pendant le conflit en ex-Yougoslavie, pour lequel il a reçu la Légion française. d’honneur en 2012.