Championnat du monde de football | Ronaldo a également agacé l’entraîneur de l’équipe nationale. Même les Portugais ne voulaient plus de lui dans les rangs

L’attaquant de 37 ans a marqué un but sur penalty jusqu’à présent dans le tournoi. Il a attiré son attention lors du duel de groupe final susmentionné contre la Corée, lorsque l’entraîneur l’a retiré après seulement une heure de jeu. La caméra a capté le geste de colère et la malédiction de la bouche de Ronaldo.

Immédiatement après le match, l’un des plus grands footballeurs de l’histoire a expliqué son geste comme une réaction des joueurs coréens qui voulaient hâter son départ du terrain. « Le joueur coréen m’a dit de sortir rapidement. Alors je lui ai dit de se taire. Il n’y a pas eu de dispute avec l’entraîneur », a expliqué Ronaldo.

« Oui, j’ai vu la cassette. Et je ne l’aime pas. Je ne l’aime pas du tout », a commenté Santos sur le comportement de son capitaine d’équipe.

« Cependant, j’ai discuté de ce sujet en interne. Nous avons tiré un trait sur cela et maintenant nous voulons juste nous concentrer sur le match contre la Suisse. Tout le monde est déjà concentré sur ce match », a assuré l’entraîneur lors de la conférence de presse de lundi.

« Je n’ai pas du tout lu ces informations. Ce n’est pas un manque de respect de ma part, mais je suis juste concentré sur l’équipe. Je ne m’intéresse qu’au prochain match et je me fiche de savoir s’il y a des réponses correctes. information ou non. Je suis le seul à décider qui sera capitaine », a déclaré Santos.