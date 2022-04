La Suisse bat à nouveau la France – TOP ONLINE

Luca Hischier a marqué le but décisif à 2:1 à la 53e minute alors que la Suisse disputait un match de force pour la cinquième fois. Le frère de Nico Hischier a paré du pied le tir de Santeri Alatalo. À la 58e minute, Ken Jäger a prolongé l’avance à 3-1 avec une autre déviation avant que Nando Eggenberger ne marque le deuxième but du match à 20 secondes de la fin. Jäger et Eggenberger ont fait leurs débuts dans le classement des buteurs lors de leurs quatrième et cinquième internationaux.

Même si la Suisse a clairement dominé les deux premiers tiers, elle était encore à 1-1 après 40 minutes. Eggenberger a donné l’avantage aux hôtes à la 19e minute après un beau solo. Au milieu de terrain, la Suisse n’a accordé que cinq tirs au but de la France – deux de moins que le premier tiers – mais les visiteurs ont réussi à égaliser à la 38e minute.

Le gardien de but Philip Wüthrich de Berne, jouant pour la Suisse pour la deuxième fois après avoir battu la Slovaquie 7-1 en Coupe d’Allemagne l’an dernier, a brièvement perdu le contrôle après le tir du défenseur Fabian Bourgeois, qui a été tapé par Lou Bogdanoff, qui travaillait pour Ajoie. .

Auparavant, la Suisse était moins prudente pour profiter des opportunités, par exemple Tristan Scherwey (24 ans) et Jason Fuchs (27 ans) n’ont pas réussi à tirer depuis des positions prometteuses. Ils ont également été malchanceux lorsque Fuchs a frappé le poteau à la 12e minute. En fin de compte, cependant, cet avantage a porté ses fruits. La Suisse jouera deux internationaux contre l’Allemagne à Rosenheim jeudi et vendredi prochains.