Détruisez les forêts et les pièges avec du poison. La population d’oiseaux de proie meurt rapidement au Kenya

« C’est un désastre », a déclaré Darcy Ogada. « Chaque jour, quand je sors de la maison et regarde le ciel, je suis déçu. Peut-être que je verrai l’extinction de ces oiseaux », a-t-il ajouté tristement.

Ogada travaille pour le Peregrine Falcon Fund et faisait partie d’une équipe de scientifiques kenyans et internationaux qui ont récemment publié message décrit le grand déclin des oiseaux de proie au Kenya au cours des quarante dernières années.

Différentes causes

Et les chiffres sont vraiment alarmants. Le nombre de roseaux a diminué de 95 pour cent, les scribes hadila et les aigles huppés de 94 pour cent, les roseaux du sud de 93 pour cent et les cucak noirs de 91 pour cent. Les vautours capucins et des plaines inondables ont chuté de 88 %.

« Nous sommes sur le point d’en perdre beaucoup. Et avec eux, nous perdrons également les avantages environnementaux qu’ils apportent à l’humanité », a déclaré Peter Njoroge, chef du département d’ornithologie au Musée national du Kenya. menaces auxquelles ils sont confrontés à moins que des mesures immédiates ne soient prises pour les protéger », a-t-il ajouté.

non étudié publié dans le numéro de février de la revue Biological Conservation, une équipe de scientifiques du Kenya, de Grande-Bretagne, de France et des États-Unis a participé à la recherche d’itinéraires précédemment étudiés dans les années 1970 de 2020 à 2020. Il a mesuré l’évolution du nombre de prédateurs entre les deux périodes pour identifier les espèces en déclin et évaluer l’efficacité de l’aire protégée.

Selon les scientifiques, le déclin rapide des prédateurs est dû à la fragmentation des nids due au développement des infrastructures, à la déforestation à grande échelle et à une forte augmentation de la population humaine. Le développement de l’agriculture et de l’élevage a également entraîné la dégradation des écosystèmes.

« La forte augmentation du bétail au cours des dernières décennies a conduit au surpâturage, à la réduction des pâturages et des populations de petits mammifères, réduisant ainsi les proies des prédateurs. Le résultat est un paysage biologiquement pauvre qui est moins résistant au changement climatique et fournit moins de services écosystémiques, et où les attitudes envers la faune devient de plus en plus intolérante », indique l’étude.

Le nombre de prédateurs dans les parcs et les réserves a diminué moins fortement que dans les zones non protégées, soulignant l’importance de ces zones pour les populations restantes, ont déclaré les chercheurs. « Nos résultats mettent en évidence un fort contraste entre les tendances du nombre de prédateurs dans les zones protégées et non protégées. En dehors des zones protégées au Kenya, il existe des preuves que les populations d’oiseaux de proie sont sur le point de s’effondrer », a déclaré Philip Shaw de l’Université de Saint-Pétersbourg. .Andrews.

Les experts sont également préoccupés par l’empoisonnement intentionnel et non intentionnel des prédateurs et les effets à long terme des récentes pulvérisations à grande échelle de criquets pèlerins dans le nord du Kenya. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a également mis en garde contre l’utilisation de pesticides. Les agriculteurs se concentrent également sur la destruction des lions et des hyènes avec du poison, mais cela tue aussi accidentellement des charognards.

Sauvetage requis

Simon Thomsett, directeur du Kenya Bird of Prey Trust, une organisation de conservation et de réhabilitation, a déclaré que par rapport aux animaux tels que les éléphants, les lions ou les rhinocéros, il y avait peu d’efforts pour sauver les oiseaux de proie.

« Certains défenseurs de l’environnement jugent la santé des écosystèmes en augmentant le nombre d’éléphants. Mais les éléphants auront du mal à survivre s’il n’y a pas de prédateurs qui nettoient l’environnement », a-t-il déclaré. « Si des chiffres similaires étaient enregistrés en Europe, au Japon ou dans d’autres régions des pays développés, ce serait la panique et les gens feraient tout pour les sauver », a déclaré le scientifique.

Malgré la menace à laquelle sont confrontés les prédateurs kenyans, les auteurs étude ont suggéré que le déclin pourrait être inversé par une meilleure gestion des aires protégées, l’atténuation de menaces spécifiques et la mise en œuvre de plans de rétablissement des espèces.