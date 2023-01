La Suède suivra la République tchèque en priorité pour la présidence du Conseil de l’Union européenne

« La France et la République tchèque ont réussi à fonctionner remarquablement bien dans certaines des crises que l’Europe a connues. D’abord la pandémie, puis la guerre en Ukraine, la forte inflation et la crise énergétique. Maintenant, c’est à nous de prendre le relais, » a déclaré Jörgensen à la Maison de l’Europe à Prague.

Tout comme le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, qui a présenté mardi les priorités de la Suède aux législateurs, Jörgensen n’a pas précisé la question de la réforme des règles européennes en matière de migration et d’asile. Il a déclaré que son pays serait pragmatique et se concentrerait sur la résolution des « problèmes actuels », par exemple en renforçant l’agence européenne des frontières Frontex.

Pour la Suède, la migration est un sujet sensible de politique intérieure. Le Premier ministre Kristersson est à la tête du gouvernement depuis seulement deux mois et demi, et son cabinet minoritaire de droite compte également sur les votes des partis eurosceptiques et anti-immigration.

« L’heureux élu pour achever la réforme migratoire sera peut-être la Belgique au printemps 2024 », a ajouté l’ambassadeur de Suède. La Belgique prendra la présidence du Conseil de l’Union européenne après la Suède.

Un autre pilier de la présidence suédoise est d’être une énergie verte et une transformation économique. « Nous avons dû électrocuter toute la flotte de voitures », a déclaré Jörgensen. La Suède, considérée comme l’un des leaders européens du climat, avec la France et la Tchéquie, se bat pour le développement de l’énergie nucléaire.

La coopération économique outre-Atlantique, avec les États-Unis, le Mexique, le Canada et les pays d’Amérique latine, est un moyen important d’atteindre les objectifs climatiques et de sécurité. « Le protectionnisme n’est pas la solution », a déclaré l’ambassadeur.

Selon lui, le Comité des représentants permanents auprès de l’Union européenne (COREPER) discutera le 1er février de la réponse de l’Europe au plan américain de subvention de la production liée à la transformation écologique, appelé Inflation Reduction Act (IRA).

L’IRA a été adoptée cet été et est tombée en disgrâce auprès des pays de l’UE, qui craignent que la loi n’attire les entreprises de l’UE avec de généreux allégements fiscaux et ne nuise aux entreprises européennes, des constructeurs automobiles aux fabricants de technologies vertes.

« Nous travaillons avec des partenaires américains pour trouver une solution, par exemple pour que les entreprises européennes puissent également bénéficier des IRA. Notre objectif devrait être d’éviter de perturber le commerce outre-Atlantique », a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une conférence économique. forum à Davos.