De mauvaises nouvelles sont venues après la victoire. Sklenička et Pýcha ont quitté l’équipe nationale, Zábranský a rejoint

Le défenseur de Mladobole Slav Pýcha était déjà en difficulté avant le match vainqueur de jeudi contre la Finlande. Il n’a pas du tout commencé, car il était dans la salle et l’entraîneur adjoint Libor Zábranský a prévenu avant le match: « Dieu nous en préserve, nous voulons terminer, nous avons donc huit défenseurs en Suisse. » (team manager) Milan Hnilička y travaille. Nous avions quelques noms, mais c’était plus compliqué logistiquement car nous volions d’Helsinki à Zurich. J’espère que nous pourrons y arriver. Mais surtout, j’espère que Pavel sera en bonne santé. »

Pýcha n’a pas récupéré et après le match, David Sklenička et Jalonen et al ont également eu des problèmes. ils n’ont que six dos à la fois.

« Il s’agissait toujours de l’accord avec le club. Je ne voulais pas prendre des joueurs de Mountfield (Hradce Králové), Rögle, Luley, Zuga et Jukurita, car ils jouent en Ligue des champions. Sans Pýcha et Sklenička, nous avons six défenseurs, j’ai appelé l’entraîneur Jukurita Olli Jokinen s’il est possible de prendre Libor Zábranský. Et il a dit oui. Qu’ils ont un match, mais ça va », a déclaré Jalonen.