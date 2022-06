La star française et Prokop ont des problèmes au rallye Safari

Naivasha (Kenya) – Les stars françaises Sébastien Loeb et Sébastien Ogier et le Tchèque Martin Prokop ont rencontré des difficultés lors de la première étape du Kenya Safari Rally, mené par le Finlandais Kalle Rovanper, leader du championnat du monde. Le nonuple champion du monde Loeb a été stoppé par un incendie de voiture après la quatrième spéciale. Ogier a dû changer de tour lors du dernier essai, perdant de plus de deux minutes et passant du premier au cinquième.

Prokop a eu des problèmes dans la finale spéciale d’aujourd’hui, jusque-là il était dans les dix premiers du classement. Avec sa Ford Fiesta, il s’est enfoncé dans le sable et a bloqué la piste, de sorte que le reste de l’essai a dû être interrompu.

« Malheureusement, vendredi s’est terminé à deux kilomètres de l’arrivée. Fiona (la voiture) a percuté le sable et nous avons tenu bon », a déclaré Prokop dans une vidéo sur Facebook. Il a rappelé qu’il était tombé non loin de l’endroit où il avait eu un grave accident l’année dernière, au cours duquel son copilote Zdeněk Jůrka s’était fracturé la colonne vertébrale. « Cet avion est maudit pour nous. Mais au moins nous sommes intacts et nous verrons si les moteurs survivent », a poursuivi le pilote de 39 ans.

Loeb, 48 ans, qui a dominé le Rallye de Monte-Carlo en janvier, a abandonné la cinquième place. Samedi, il pourrait théoriquement revenir au départ avec un penalty. « C’est très frustrant de démissionner comme ça. Nous nous sentons bien, la voiture fonctionne et nous sommes prêts. C’était un rallye très exigeant, il y avait beaucoup de rochers sur la piste et c’était poussiéreux. Nous sommes déçus, mais nous ne pouvons rien faire », a déclaré Loeba.

Selon l’équipe M-Sport Ford, un incendie s’est déclaré dans le compartiment moteur de la voiture du pilote français après le quatrième essai, qui a mis fin à la première partie de l’étape d’aujourd’hui.

Ogier, huit fois champion, qui a défendu la victoire de l’an dernier au Kenya, a mené la majeure partie de la journée. Cependant, lors du test final, il a subi un handicap, a changé le volant et a perdu 2:21 contre le Rovanperä le plus rapide. Il a perdu cinq positions dans la liste des résultats.

Le Finlandais de 21 ans, qui a remporté trois des cinq courses de la Coupe du monde cette année, a actuellement 22 secondes d’avance sur le Britannique Elfyn Evans. Ott Tänak, d’Estonie, a terminé troisième avec trois secondes à faire.