La star de l’UFC 270 qui donne vie à tous les amateurs de MMA

Les amateurs d’arts martiaux mixtes profiteront ce samedi de l’un des combats stellaires les plus attendus de l’année chez les poids lourds.

Étape? Cette UFC 270 au Honda Center d’Anaheim, en Californie. Gladiateurs ? Cameroun François Ngannou, qui a exposé le titre précédent des poids lourds Cyryl Gane, agir roi.

Le combat a une histoire et va au-delà de l’octogone, avec des combats précédents et un professeur ordinaire, entraînant les deux concurrents.

Ce qui frappe cependant, ce n’est pas la morbidité du combat, mais l’histoire de vie extraordinaire du champion Francis Ngannou, qui a vécu dans l’extrême pauvreté et a dû dès l’enfance travailler pour survivre au Cameroun.

Son rêve est de devenir boxeur, et quand il en a l’opportunité il part en Europe pour s’y préparer. Pour ce faire, il se rendit en patera (petit bateau) en Espagne et y fut arrêté par la police. A cette époque, et parce qu’il n’y avait pas de traité d’extradition entre l’Espagne et le Cameroun, il a été libéré.

Il est rapidement monté dans le bus pour la France et là il a rencontré Fernand López, qui a vu du potentiel en lui et a décidé de le former gratuitement.

Les deux d’entre eux sont devenus imparables. Après six combats, ils sont entrés à l’UFC et dans 12 combats, ils se sont battus pour la ceinture des poids lourds de l’entreprise.

Malheureusement, leur relation a tourné court et le Camerounais a décidé de partir aux Etats-Unis pour y installer son campement.

C’est alors que López découvre un autre talent : le Français Cyryl Gane, 31 ans, basé sur le Muay Thai.

Il l’a entraîné et en seulement 13 combats, il a obtenu le statut de champion provisoire. Désormais, il jouera le championnat face à Francis Ngannou. La rivalité de deux combattants avec le même maître va secouer le monde du MMA.

Il convient de noter que Gane apparaît comme le grand favori de ce combat, bien que le Français doive faire attention à la puissance de frappe vétéran de Ngannou.