« Ils ont raté une occasion précieuse »: Mabel Lara avant le possible départ de Francia Márquez du Pacte de l’Histoire

Jusqu’au 20 décembre au soir, les partis politiques ont la possibilité de changer la liste des candidats présenté au Greffier pour les élections législatives de 2022. Le Le Pacte d’Histoire s’engage à garantir en première position de sa liste fermée au Sénat, deux mouvements de file menés par Francia Márquez ‘J’existe grâce à nous, c’est-à-dire deux postes pour la représentation afro-colombienne.

Cependant, le temps est venu pour la modification et le changement n’a pas été fait, donc Vicenta Moreno Hurtado et Carlos Rosero, représentant la France au Sénat, a décidé de quitter le Pacte à la dernière heure. Ce qui inquiète l’alliance politique, c’est que des leaders écologistes pourraient également prendre la décision de démissionner.

«Eh bien Gustavo Petro, félicitations pour cette décision. Vous décidez d’honorer votre accord avec un allié politique. Nous continuerons à respecter la parole avec le pays », sont des mots français avant ce qui s’est passé.

À la lumière de ce mouvement politique, la candidate au Sénat Mabel Lara pour le nouveau libéralisme attire l’attention sur la persécution, dont elle dit que les résidents afro ont souffert dans le Pacte historique.

«Je suis inquiet et les mauvais traitements infligés à certains représentants afro sur la liste de l’histoire du Pacte sont évidents. Ils ratent une occasion précieuse de soutenir les voix que nous respectons et apprécions dans ce pays, comme Francia Márquez et son mouvement.« , a déclaré le journaliste qui est également journaliste.

Il y a quelques jours, Lara avait parlé de la situation mais des femmes en général dans les partis politiques. « Mauvais traitement des femmes en politique par les partis, qui insultent leurs voix à travers le spectre politique de María Fernanda Cabal, Francia Márquez, Sara Tufano, Angela Robledo, Angélica Lozano, Paloma Valencia à Juana Afanador », tenu.

Il a ensuite ajouté un exemple de ce qui s’était passé au cours des dernières semaines :

« Que la France ne soit pas candidate à la présidentielle mais tête de liste, dans le même sens María Fernanda Cabal. Que Sara Tufano ne devrait pas être critique. Que Catherine Ibargüen ne pouvait pas choisir où elle voulait être en politique. Angela Robledo n’est pas porte-parole.demanda le journaliste.

Pendant ce temps, la France a montré le 14 décembre son enthousiasme de voir qu’il y avait trois candidats afro au Sénat. « Dans le passé, il était impossible de voir des femmes, en particulier des femmes noires, entrer dans la politique représentative. je suis content de voir Mabel Lara, Catherine Ibarguen et Yolanda Perea, y compris l’occupation de ces espaces. Toutes mes félicitations à eux et je leur souhaite de réussir dans cette voie », a déclaré le candidat à la présidentielle.

Vicenta Moreno, qui ira au Sénat pour le Pacte, a déclaré sur La FM ce n’est pas combattu « Pour un seul poste sur la liste du Sénat, nous exigeons que les termes convenus soient respectés et parmi eux, le poste ethnique, est convenu sur une ligne sur cinq », Il a abandonné les autres critiques du Pacte historique et s’est détaché de la Colombie humaine.

« Nous avons fait un deal politique (…) et une décision de liste fermée. La liste implique différentes approches, genre, ethnie. (…) Violation du pacte historique des cinq critères de lignée ethnique, dans les 30 premières places n’ont pas été remplies », a déclaré la France sur Blu Radio.

Là, il assure également qu’il appellera la base de Soya car nous évaluerons les étapes à suivre; Il a même sérieusement envisagé de renoncer au Pacte historique car «la règle stipule qu’un sur cinq doit être ethnique, comme la règle stipule que 11 doivent être de Soy por Somos », réalisé.

CONTINUER LA LECTURE:

Le président colombien Ivan Duque se fait tester pour le coronavirus

Toutes les écoles de Colombie seront de retour à partir de janvier