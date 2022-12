La sonde révèle des morceaux de glace dans des cratères sur Mars

Une météorite d’un diamètre compris entre 5 et 12 mètres a frappé la surface de la planète rouge la veille de Noël l’année dernière. Le corps n’a pas brûlé dans l’atmosphère mince, en raison de l’atmosphère plus mince, mais a plutôt créé un cratère d’environ 150 mètres de diamètre dans l’une des régions les plus plates de Mars.