Championnat du monde de football | Coup dur pour la France ! Une blessure à l’entraînement a fait sortir Benzema des toilettes

L’attaquant du Real Madrid est aux prises avec un problème musculaire depuis octobre et l’équipe de mise en œuvre française tente de l’introduire progressivement en mode match. Cependant, lors du premier entraînement complet du Qatar, le muscle n’a pas tenu le coup samedi. La possibilité que Benzema manque tout simplement le match d’ouverture de mardi avec l’Australie a ensuite été écartée par une analyse détaillée dans un hôpital de Doha.

« Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde. Toute l’équipe partage sa tristesse et lui souhaite un prompt rétablissement », a déclaré l’équipe de France dans un communiqué sur les réseaux sociaux. « J’ai le principe de ne pas abandonner. Mais maintenant je dois penser à l’équipe et je vais faire de la place pour quelqu’un qui peut aider à réussir dans le championnat. Je remercie tout le monde pour leur soutien et leurs mots d’encouragement », a ajouté le l’attaquant français sur son Instagram. Cependant, l’entraîneur Didier Deschamps n’appellera pas de remplaçant pour le tireur blessé.