La solidarité énergétique européenne est déjà fracturée. La France veut arrêter les exportations d’électricité vers l’Italie

Les agriculteurs européens ont mis fin aux serres. Les producteurs de tomates et de concombres écrasés par les coûts énergétiques élevés

Les prix records de l’énergie affecteront également la récolte de cette année de concombres, de tomates et de salades cultivées en Europe sous serre. Parce que les factures sont plusieurs fois plus élevées pour le chauffage des serres, les agriculteurs se détournent de leur utilisation. Mais la crise énergétique affecte la chaîne alimentaire européenne dans un sens plus large, car les boulangers, les producteurs laitiers et autres, y compris les producteurs de betteraves sucrières et d’oliviers, ont du mal à payer leurs factures, écrit le Financial Times.

CTK