La société de transport Ostrava modernisera une partie de la ligne de tramway de Poruba

Des barres de rail classiques, les entreprises de transport convertissent la voie en un système de voie fixe, ce qui réduit le bruit et les vibrations. Cela réparera cinq plates-formes simultanément. Cependant, les passagers sont confrontés à des complications, car le tramway sera fermé toute la journée en raison de travaux de construction et la circulation automobile sera également restreinte. Daniel Morys, président du conseil d’administration et PDG de DPO, a déclaré aujourd’hui à la presse.

Le tronçon de la rue Opavská entre l’intersection avec les routes 17. listopadu et Martinovská sera modifié. Ce sera la partie moderne la plus longue de la ville. 85 pour cent du développement seront payés avec des subventions.

« Tous les bâtiments ou la modernisation des espaces publics ne signifient pas des changements qui sont bons à première vue, à première vue et à entendre, mais ce sont des exemples qui apporteront vraiment une valeur ajoutée significative aux gens », a déclaré la maire de Porub, Lucie Baránková Vilamová (OUI). Selon lui, les habitants de la rue Opavská bénéficieraient principalement de la réduction du bruit et de la poussière, mais l’herbe sur la piste apporterait des améliorations à l’ensemble de la zone. De plus, le confort des passagers augmentera grâce aux nouveaux arrêts.

Le maire adjoint d’Ostrava, Miroslav Svozil (ODS), a déclaré que le nouveau mobilier des arrêts serait aux normes, comme ce fut le cas aux arrêts de Kotva ou de Důl Jindřich. « La plate-forme récemment rénovée offrira aux résidents locaux une combinaison de plusieurs éléments de sécurité : un accès sans obstacle aux tramways, un éclairage aux bords d’embarquement et des garde-corps aux arrêts », a déclaré Svozil.

Morys a déclaré que l’utilisation de voies de circulation fixes était également économique, car le temps jusqu’à la prochaine reconstruction majeure serait plusieurs fois plus long que les barres d’un tramway classique. « La voie sera sur un monolithe en béton à ressort. En fait, les coûts de maintenance de cette technologie sont plusieurs fois moins chers, car qualitativement le développement est ailleurs », explique le directeur. Selon lui, des réparations aussi exigeantes seront nécessaires dans quelques décennies.

Tous les tramways à destination de Poruba seront détournés vers Martinov pendant les vacances. Les passagers doivent passer à un service de bus alternatif à l’arrêt Třebovická. Les bus circuleront toutes les trois minutes pendant les heures de pointe pendant la semaine et toutes les cinq minutes pendant les heures de pointe. En raison d’exceptions, les trams numéros 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17 et 18 et les bus 26, 43, 46 et 59 changeront d’horaires. Des bus remplaceront également le tram sur la ligne numéro 5 de Vřesinská à Budišovice le long du parcours. Le DPO opérera un transport alternatif avec sa voiture, mais le chauffeur devra également être engagé auprès d’un autre opérateur.

Pour les voitures, les routes passant par l’intersection d’Opavská, Martinovská et Francouzská, Opavská et 17. listopadu ainsi qu’Opavská et Sokolovská seront restreintes. À Opavská, vous conduirez sur une seule voie. Plus d’informations sur le site dpo.cz/opavska.