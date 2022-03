La série présidentielle ukrainienne gagne en popularité – El Financiero

LONDRES— Les pays achètent les droits des séries comiques Serviteur du peuple (‘Serviteur du peuple‘) mettant en vedette Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le rôle de président de l’Ukraine.

Retour en 2015 acteur et comédien Zelensky interprété par Vasiliy Petrovich Goloborodkoun enseignant du secondaire a été propulsé à la présidence après qu’une vidéo prise par un étudiant dans laquelle il apparaissait exposant la corruption officielle en Ukraine soit devenue virale.

Goloborodko entreprend de gouverner le pays tout en évitant les privilèges d’être un leader en maintenant son mode de vie normal.

La série a été un succès en Ukraine, où elle a duré trois saisons et a eu un film dérivé.Aujourd’hui, l’intérêt pour la série a pris une nouvelle dimension depuis que Zelensky est devenu le visage de la nation pour avoir résisté aux attaques russes.

Depuis sa sortie, Eccho Rights distribue l’émission, qui a été produite par le Studio Kvartel 95 de Zelensky. Le partenaire de l’entreprise, Nicola Söderlund, a déclaré que les ventes ont considérablement augmenté ces derniers jours, a décrit l’intérêt pour le programme comme « écrasant ».

« Ça a été un long spectacle », a-t-il expliqué. « Mais, bien sûr, étant donné les circonstances, ça devient très, très, très intéressant pour tout le monde. »

Canal 4 annoncé qu’il avait le droit de Serviteur du peuple au Royaume-Uni et prévoit de diffuser un épisode dimanche, ainsi que le programme d’actualité sur Zelensky. Eccho Rights a également signalé des accords avec MBC au Moyen-Orient, ANT 1 Grèce et PRO TV Roumanie, ainsi qu’avec des diffuseurs en Bulgarie, en Moldavie, en Estonie, en France, en Finlande et en Géorgie.

« Les gens sont surpris qu’un comédien puisse devenir un politicien, mais il l’est », déclare Söderlund. « Sa capacité à envoyer un message convaincant aux gens, ce que vous feriez si vous étiez présentateur de télévision, l’a beaucoup aidé à devenir politicien. »

Droits d’écho ont fait don de 50 000 euros à la Croix-Rouge ukrainienne, un chiffre qui, selon Söderlund, devrait correspondre à l’argent qu’ils gagnent en vendant la série. compagnie aussi a supprimé tous les programmes russes ou produits en Russie de son catalogue.

Söderlund a rencontré Zelensky en 2012 lorsqu’ils ont syndiqué l’une de ses émissions humoristiques intitulée en anglais Cassez-les où les gens ordinaires doivent faire rire les comédiens. Prémisse de Serviteur du peuple Cela a immédiatement attiré son attention.

Zelenski utiliser l’humour des gens ordinaires dans une société corrompue qui s’est rendu au palais présidentiel à vélo, a refusé une augmentation et a vécu à la maison avec sa mère. « C’est l’idée », dit Söderlund, « et j’adore ça. »

« Sluga naroda » a remporté le prix de la meilleure série aux Teletriumph Awards en Ukraine ainsi que le Gold Rummy Award de la comédie télévisée au WorldFest 2016 à Houston.