Vestibule de guerre en Ukraine

En orbite, il y a une guerre parallèle à celle qui se déroule, sur terre, en Ukraine. L’espace n’est pas neutre. Ce n’est pas un combat de muscles, c’est du travailintelligence, mais permettant de voir au-delà du « brouillard de guerre », la couverture soulevée par les armes, occulte aussi des informations de plus en plus difficiles à vérifier. Ce sont les satellites qui ont révélé la fausse retraite russe lorsque des excuses désescalade semble victorieux: aujourd’hui, ils ont cartographié le mouvement de l’armée de l’atmosphère et ont aidé la résistance ukrainienne. Lorsque le câble est coupé, Internet peut couler du ciel.

Partons ici, des événements médiatiques qui nous mettent devant un tournant historique. Elon Musk a tenu sa promesse : le premier « modem » de Starlink, un service internet par satellite, aux côtés du plus célèbre SpaceX, où l’entrepreneur croit et investit, est arrivé en Ukraine. Le fait qu’il ait été impliqué a justifié des photos d’actualité sur les pages d’accueil du monde entier. Le moyen d’y parvenir est une apologie de la désintermédiation. Supprimer le tweet par le vice-Premier ministre et ministre de la Transformation numérique de Kiev, Mykhailo Fedorov.

La présence de Musk sur Twitter est bien connue. Mais avec l’invasion en cours, Fedorov a réussi à condenser un message qui résonnait avec le « ton » typique des réseaux sociaux et avec l’histoire d’un multimillionnaire. « Alors qu’elle tentait de coloniser Mars, la Russie a tenté d’occuper l’Ukraine – la demande d’aide du vice-Premier ministre -. Alors que vos roquettes ont réussi à atterrir depuis l’espace, les roquettes russes ont touché des civils. » La réponse quelques heures plus tard, avec l’annonce que le service sera activé en Ukraine.

Ce connexion internet par satellite, comme son nom l’indique, ne nécessite pas de réseaux câblés terrestres, comme notre fibre urbaine, ni de longue couverture téléphonique. Aucun répéteur requis. Le haut débit vient grâce à de petites paraboles, comme la télévision par satellite. La seule exigence est l’électricité nécessaire pour les alimenter. En temps de paix, c’est une technologie utile pour atteindre les zones rurales ou suburbaines. Pendant la guerre, il peut s’agir d’un « fret aérien » très important.

Le conflit a détruit une partie de l’infrastructure physique sur laquelle circulent les données, en plus de l’infrastructure de télévision à Kiev. Nous pensons souvent que le Web est hyperurique et subtil, mais le « cloud » fonctionne également sur des serveurs physiques, qui consomment de l’énergie. De nombreux services de base d’un pays ont une base en ligne, ils transmettent des communications et de grandes quantités de données qui n’ont jamais été aussi « sensibles ».

Il peut vous arriver, si vous le surveillez dernièrement, de ne pas pouvoir temporairement accéder Site officiel du gouvernement ukrainienoù vous pouvez également trouver des informations sur les dons internationaux, ou sur les principaux journaux du pays, tels que Poste de Kiev ou Kiev indépendante (au moment où cet article a été écrit, les pages des journaux avaient repris leurs activités, tandis que les sites Web du gouvernement restaient inaccessibles).

Message d’erreur, démocratie attaquée. Mais à une époque où chaque citoyen a un téléphone dans sa poche ou à la main, ne pas éteindre internet aussi et surtout, c’est ne pas faire taire la liberté d’expression et le témoignage d’un drame que la propagande Poutine et ses partisans s’obstinent à nier. Sans surprise, le régime du Kremlin a recherché ces dernières années une « autarcie numérique » qui lui permettrait de continuer à falsifier la réalité.

L’antenne Starlink qui a été livrée (on ne sait pas combien) à l’Ukraine avait un défaut. Pour fonctionner de manière optimale, ils doivent être placés au sommet d’un bâtiment. Cela les a laissés, ainsi que ceux qui les ont installés, en danger en cas d’attentat à la bombe. Mais le plus important, prévenir Le chercheur de l’Université de Toronto, John Scott-Railton, en Russie, a pu intercepter le signal de l’émetteur et l’utiliser en triangulation pour identifier de nouvelles cibles à atteindre. Ils l’ont déjà fait en Tchétchénie et en Syrie.

Il y a eu des crises constantes dans les semaines qui se sont transformées en guerre, depuis ce n’est encore « qu’une » crise géopolitique. Satellite. Les « photos » ou les « images satellites » sont des phrases qui accompagnent les reportages. Tout a commencé à partir de là. Une enquête atmosphérique a révélé que le Kremlin rassemblait des troupes à la frontière. Plus tard, ils ont nié que le tirage au sort n’avait jamais eu lieu et ont averti qu’au lieu de cela, la composition s’agrandissait.

Après l’attaque russe, les téléspectateurs du monde entier ont vu les images d’en haut, peut-être sans les associer au fait qu’elles avaient été prises depuis l’orbite terrestre. Malheureusement, les longues files de véhicules blindés marchant vers Kiev ou d’autres villes assiégées ne sont pas rares. Dans certains cas, elles sont immortalisées par des entreprises privées qui sont ensuite transmises à la rédaction. Ils documentent des conflits tels que ceux dans les institutions historiques, Reuter e PA. Les photos en ultra haute résolution sont des preuves irréfutables pour les gouvernements occidentaux face aux mensonges de Moscou.

D’autres technologies qui le font à partir de changeur de jeupar exemple pour suivre le déploiement de véhicules lourds, est un radar à synthèse d’ouverture (ou Radar d’ouverture synthétique, en abrégé « SAR »). Ils vous permettent de percer les nuages ​​ou le brouillard et, dans une moindre mesure, même la pluie. Contrairement aux capteurs optiques, en effet, les données détectées par ce radar sont traitées au travers d’un « focus » qui reconstitue, avec une précision de l’ordre du mètre, jusqu’à la géographie de l’espace.

Ce histoire d’espionnage dans les nuages ​​ont un impact sur la guerre. Par exemple, il a noté qu’un nouveau pont a été construit en Biélorussie sur la rivière Pripyat près de la frontière ukrainienne. Sa prédiction, malheureusement juste, était que la Russie devrait étudier la logistique d’une invasion le long de cette route. Lorsque cela s’est produit, les Ukrainiens ont saboté les ponts de la région pour ralentir l’avancée de l’ennemi. Il s’agit d’un cas tiré de portail spécial Quartz

Les tensions et les sanctions se sont répercutées sur l’exploration spatiale. La Russie a retiré 87 techniciens de la base de Kourou en Guyane française, d’où devaient partir le 5 avril deux satellites du système de navigation européen Galileo (sur des fusées Soyouz). Ce n’est pas le seul lancement compromis : la mission ExoMars, attendue d’ici la fin de l’année, qui devait rechercher des traces de vie sur Mars avec un rover, sera également reportée. La collaboration entre les agences spatiales de l’Union européenne et de la Fédération de Russie, l’ESA et Roscosmos, a en fait été interrompue. L’avenir de la Station spatiale internationale (ISS) est également en jeu.

Les satellites sont presque aussi importants que les tanks. En 2022, cela peut sembler exagéré : cela s’est arrêté, et les guerres futures le confirmeront.