La séance de tirs au but va-t-elle se terminer ? Certaines des idées pour les remplacer sont folles

Après la finale époustouflante au cours de laquelle l’Argentine a battu la France aux tirs au but, la question s’est posée : est-ce juste ? Le champion devrait-il être tiré au sort, car les experts aiment appeler une fusillade ?

Outre la France, l’Italie a également connu une séance de tirs au but lors de la finale de la Coupe du monde 1994 contre le Brésil aux États-Unis. Mais aussi les autres équipes à d’autres étapes du tournoi ont dû accepter le fait que même si elles n’ont pas perdu le match – officiellement, il s’est terminé par un match nul – mais les règles supplémentaires pour déterminer l’avance ou le vainqueur les ont laissé tomber .

Alors, tirer sur le vif est-il la meilleure solution, et surtout la plus juste ?

Géant et cinq sans nerfs

Il y a quelques années, l’hebdomadaire professionnel français France Football, qui a organisé le plus prestigieux sondage Ballon d’Or du meilleur footballeur du monde depuis 1956, a suscité de nombreuses discussions pour répondre à cette question.

La pensée était simple : en fait, il suffisait d’avoir un gardien géant couvrant le plus d’espace entre les trois poteaux, et cinq bons tireurs, et le succès était presque garanti. Aux tirs au but, ce sont les nerfs qui travaillent le plus. « Ce n’est pas un problème d’envoyer le ballon exactement à un endroit présélectionné ou de voir le gardien de but ce qu’il va faire », réfléchit Karol Dobiaš, champion d’Europe de 1976. « Mais la tête du tireur commence à se demander s’il ne le fait pas. livrer, et tout à coup tout l’art a disparu », a-t-il pu comprendre un moment de grande responsabilité à partir de sa propre expérience.

L’équipe, qui pourrait s’aggraver tout le temps en jouant, n’a rien à montrer pour elle, juste s’en tenir à son bus traditionnellement garé, et donc capable de réussir, contrairement à la logique du football. De plus, cinq joueurs sont désormais autorisés à jouer à tour de rôle – un de plus en prolongation – ce qui ajoute de la place à la tactique.

Envoyez un buteur fiable sur le terrain juste avant la prolongation – l’équipe argentine avait Paredes, Montiel et Dybala dans le processus, ou même utilisez un gardien qui croit aux tirs au but. Cela a été utilisé par les Pays-Bas lors du championnat 2014 au Brésil en quart de finale contre le Costa Rica lorsque Krul a remplacé Cillessen une minute avant la fin des prolongations. Et ça paye.

Proposition intéressante

Cette année au Qatar – comme il y a quatre ans en Russie – la Croatie a réussi dans cette activité, gérant les quatre tirs au but. Le gardien Subašić s’est illustré en Russie, Livaković au Qatar.

Et parmi les buteurs croates, seul Livaja a échoué contre le Japon, tandis que trois étaient de l’équipe adverse. « Ils n’ont jamais eu l’occasion de vivre un moment aussi responsable », se souvient l’attaquant tchèque Pavel Řehák, qui en tant que joueur a connu les ligues japonaises de Yokohama, Ichihara et Sapporo.

La Croatie a même éliminé le grand favori du Brésil, et avec le fait que le Maroc a battu l’Espagne de cette manière sans une seule chance décente dans le match, la question de savoir quel modèle de détermination du vainqueur est le plus juste recommence.

La rediffusion, qui aurait été la plus réussie des partitions, comme ce fut le cas jusqu’à la Coupe du monde 1958 en Suède, était hors de question faute de dates. Par conséquent, d’autres options sont à l’étude. Statistiques, telles que le nombre de corners, la possession du ballon, plus d’action offensive, de passes vers l’avant, etc., mais aussi plus ouvertes. Par exemple, l’arbitre sélectionnera le vainqueur, dont le corps s’améliore considérablement avec l’implication du VAR.

Tactiques de loterie

Bien qu’un tir depuis le point de penalty compte pour un match nul, il est possible de contrer une exécution réussie. En coachant – gardiens et tireurs -, en analysant les performances des adversaires. Mais aussi un mouvement psychologique.

Avant de partir pour les Championnats d’Europe en Yougoslavie en 1976, l’équipe tchécoslovaque se préparait dans les Tatras, et l’entraîneur Václav Ježek avait l’habitude de laisser les joueurs d’ampilon s’écraser dans la surface de réparation pendant l’entraînement des pénalités pour mettre ses charges sous pression. . Selon des témoins, c’est l’attaquant František Veselý qui a le mieux performé, mais lorsqu’il s’agissait de lui en finale contre la République fédérale d’Allemagne, il était introuvable. « Il s’est couvert de sa veste et s’est caché dans l’auditorium », a révélé l’inoubliable écrivain de Vršovice dlubák Antonín Panenka.

A Belgrade, aucun des élus de l’ordre de Marián Masný, Zdeněk Nehoda, Anton Ondrus, Ladislav Jurkemik et Antonín Panenka n’a hésité. Ils ont suivi le même ordre lors du match pour le bronze aux prochains Championnats d’Europe en 1980 contre l’Italie, pays d’origine. Encore une fois, tout le monde change. « C’est un avantage que nous sachions de quoi il s’agit », admet Panenka.

Cette fois, il n’a pas décidé d’aller à sa diligence avec des feuilles mortes. « Le gardien Zoff l’a un peu anticipé et s’est tu », a-t-il observé les actions du capitaine de l’équipe Azzurri. « C’est pour ça que j’ai choisi de frapper le poteau », a insisté le milieu de terrain, qui a également converti deux penaltys – en jeu – lors de la Coupe du monde 1982 en Espagne contre le Koweït et la France.

Le premier surement

La séquence d’exécution devient une tâche stratégique importante, presque chimique. La règle selon laquelle le meilleur joueur doit jouer en dernier, lorsque la pression sur les nerfs est la plus forte, commence lentement à refluer. Dans le match Croatie vs. Le Brésil n’a plus récupéré Neymar, et « l’Empereur » Franz Beckenbauer n’a pas perdu sa tentative après la finale de Belgrade aux Championnats d’Europe de 1976.

Il est préférable que le premier soit dit défini. En finale au Qatar, le désormais divin Lionel Messi n’a pas hésité pour l’Argentine, et le prince héritier Kylian Mbappé pour la France.

« Les pénalités n’ont commencé qu’à la deuxième tentative », a déclaré l’ancien joueur de l’équipe nationale tchèque Erich Brabec, qui n’a absolument aucun doute sur le succès des joueurs.

La règle du premier coup a également été approuvée par l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football tchèque, le milieu de terrain Luboš Kubík, participant aux Championnats du monde de 1990 en Italie. Six ans plus tard, lors de l’Euro 1996 en Angleterre, il récupère le ballon et l’accroche sans encombre en demi-finale face à la France.

Alors que le match encore indécis entrait dans sa sixième série, il revenait à la construction du ballon. L’arbitre écossais Leslie Mottram était confus avant de suggérer qu’un joueur qui avait donné un coup de pied enfreindrait les règles. « Je vais le changer », croit Kubík.

Cependant, tout le monde n’est pas gaucher et renforce le système nerveux. Les fusillades peuvent envoyer des équipes sur le trône, ce qui n’est pas mieux, cela gère mieux le poids du moment.