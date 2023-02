Joyeux Noël, il a annoncé le premier SMS il y a 30 ans. Il est reçu par le destinataire important

Neil a travaillé en tant que développeur pour la société informatique franco-britannique aujourd’hui disparue Sema Group Telecoms et en tant qu’ingénieur de test, il a fait partie de l’équipe qui a développé le centre de service de messages courts (SMSC) pour le britannique Vodafone.

Grand jour. Il y a 80 ans, la beauté nue de Bohême Hedy Lamarr est devenue une maman wi-fi

A cette époque, le Groupe Sema espérait utiliser ces messages courts comme un service de radiomessagerie (un téléavertisseur est un petit appareil de télécommunication personnel qui ne peut accepter que des messages texte courts ou numériques. Les messages du téléavertisseur peuvent être envoyés soit individuellement, soit en masse. La page du concours a finalement été imprimé, il s’agissait de messages SMS envoyés vers des téléphones portables, ndlr).

SMS pour la fête de Noël

Après avoir installé le système sur un site de l’ouest de Londres, Papworth s’est assis devant un terminal informatique et a envoyé une simple demande au téléphone portable de Richard Jarvis, qui assistait à une fête avant Noël à l’époque.

« Cela ne semble pas important du tout », a-t-il déclaré il y a cinq ans Radio-Canada Papworth. « Pour moi, il s’agit simplement de faire mon travail de la journée et de m’assurer que notre logiciel, que nous développons depuis un an, fonctionne correctement. Je n’avais aucune idée que le premier SMS finirait par se transformer en ce que nous appelons aujourd’hui des SMS. »

Comment Netflix a-t-il démarré il y a 25 ans ? Le fondateur a pensé à la nourriture pour chiens

Peu de temps après, les Papworth ont reçu un appel de la fête de Noël disant que le message sortant avait réussi – le téléphone à l’époque ne pouvait pas répondre à un message texte avec un autre message texte. Une «célébration anglaise» terne a suivi, il a dit: «J’ai dû m’essuyer le front avec mon mouchoir anglais ou quelque chose comme ça. Je suis un peu soulagé que ça marche. Mais il n’y avait pas d’enthousiasme de la foule ou quelque chose comme ça.

Un an plus tard, Nokia a introduit la fonction SMS pour la première fois, avec un « bip » distinctif indiquant un message entrant. En 1997, il a présenté le premier téléphone portable avec un clavier complet.

Comment « LOL » et « ROFL » sont nés

Les messages texte étaient initialement limités à 160 caractères en raison des limitations de bande passante. Les premiers utilisateurs ont rapidement appris à contourner ce problème en créant et en utilisant ce qu’on appelait textspeak, ou « txt spk », qui signifie Short Text Message Language.

Des abréviations populaires comme LOL (une expression pour rire à haute voix, vient du mot anglais « rire à haute voix ») ou ROFL (« rouler sur le sol en riant ») ou « rouler sur le sol en riant ».

Une autre caractéristique distinctive de Textspeak est que les émoticônes, symboles qui expriment l’émotion, sont à l’origine créés à partir de caractères du clavier : par exemple, les deux-points, les tirets et les crochets sous la forme « 🙂 » représentent des sourires. Au fait, vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu cet émoticône, et savez-vous qui vous en a expliqué le premier la signification ?

La vraie signification des smileys ? Évitez certains au travail, avertissent les experts

Cet émoticône a ensuite inspiré la création du premier emoji, à savoir un « visage » simplifié, représentant une humeur émotionnelle. En même temps, Papworth, comme beaucoup d’autres membres de sa génération, n’utilisait pas beaucoup les émojis et sa communication textuelle était encore très archaïque, ou, comme on dit aujourd’hui, « old school ».

« Quand je mets un smiley dessus, c’est toujours un tiret avec deux-points et une parenthèse fermée. Le téléphone peut le transformer en un petit graphique, mais je n’ouvre pas le menu des émoticônes. C’est comme ça que mon cerveau fonctionne. Je suppose que je suis coincé dans les années 90 », je suis le premier expéditeur de SMS.

A tous les réseaux

Cependant, alors que les messages ne pouvaient être envoyés qu’au sein du même réseau cellulaire, l’envoi de SMS au réseau d’entreprise d’un concurrent n’était possible qu’en 1999, sept ans après le premier SMS de Neil. Cependant, c’est cette étape qui a grandement popularisé le service SMS et contribué à sa grande expansion, car l’envoi de messages texte courts est beaucoup moins cher que d’appeler des réseaux « étrangers », il est donc rapidement devenu un moyen de communication très populaire.

Aujourd’hui, 30 ans après la première carte de Noël, des millions de personnes dans le monde le souhaitent chaque année à Noël. Les messages SMS sont ainsi relégués au second plan, par exemple les cartes de Noël autrefois très populaires, qui étaient souvent le seul moyen, par exemple, pour des parents éloignés ou d’anciennes connaissances de rester en contact les uns avec les autres.

« En 1992, je n’avais aucune idée de la popularité des SMS et des émoticônes et des applications de messagerie utilisées par des millions de personnes. J’ai récemment dit à mes enfants que j’avais d’abord envoyé un texto. Avec le recul, il est plus clair de voir que le message de Noël que j’ai envoyé a marqué un tournant dans l’histoire du mobile », a déclaré Neil Papworth il y a cinq ans.