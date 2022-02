La Russie va étendre ses manœuvres militaires – El Sol de México

MOSCOU. La Russie a décidé d’étendre sa présence militaire en Biélorussie au-delà de la manœuvre « Décision des alliés 2022 » en raison des tensions dans l’est de l’Ukraine, qui se sont intensifiées ces derniers jours et ont fait ses premières victimes entre militaires et civils, selon les parties au conflit. .

Le ministre biélorusse de la Défense, Victor Khrenin, a annoncé que Minsk et Moscou étendraient leurs contrôles de capacité de combat au milieu des menaces croissantes près de leur frontière commune.

Khrenin a précisé que cette décision était due à « une activité militaire accrue près des frontières de l’État unitaire (Russie et Biélorussie) et a aggravé la situation dans le Donbass ».

Le ministre a ajouté que les voisins de la Russie et de la Biélorussie sont approvisionnés en armes modernes, dans une référence claire à l’assistance militaire que l’Ukraine a reçue ces derniers mois, et que le nombre d’opérations militaires « incompréhensibles » à côté de la frontière entre les deux est en augmentation. de campagne.

« Il est clair qu’ils sont dirigés contre la Russie et la Biélorussie », a-t-il déclaré.

Le ministre biélorusse a accusé l’Occident de refuser de respecter les « lignes rouges » de la Russie, exprimées dans ses exigences sécuritaires, et a déclaré que ces préoccupations, parmi lesquelles se distingue le veto à l’expansion de l’OTAN vers l’Est, sont également « actuelles ». » pour la Biélorussie.

Les incidents de tirs à la frontière séparant les forces gouvernementales ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie dans la région de Doonbas, qui ont été sporadiques dans le passé, ont fortement augmenté la semaine dernière et se sont poursuivis hier.

Les deux parties ont de nouveau lancé des accusations de violation de la trêve.

Selon les opérations conjointes ukrainiennes, les séparatistes ont commis des « violations répétées » du cessez-le-feu avec des armes lourdes interdites par l’accord de Minsk.

Les deux régions ont annoncé ce vendredi l’évacuation massive de leurs habitants vers la Russie.

La République autoproclamée de Lougansk a fait état de pertes civiles et de destructions d’infrastructures à la suite de l’attaque de l’armée ukrainienne, sans préciser le bilan.

Compte tenu de la situation, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que tous les signes indiquaient que la Russie était au bord de l’invasion, ce que la Russie nie.

« Ce que nous voyons montre que c’est vraiment sérieux, qu’ils vont attaquer », a déclaré Blinken dans une interview à la télévision CNN.

Blinken soutient que la décision de Moscou d’étendre sa présence militaire en Biélorussie plus longtemps qu’annoncé précédemment était un prélude à une attaque contre l’Ukraine.

Le chef de la diplomatie américaine a également cité les hostilités dans l’est de l’Ukraine et les cyberattaques de la semaine dernière comme des signes que la Russie a « géré le manuel » pour attaquer son voisin.

Dans le même temps, plusieurs médias américains ont rapporté que l’administration Joe Biden disposait d’informations selon lesquelles des commandos russes avaient reçu l’ordre d’attaquer l’Ukraine, citant des sources de renseignement anonymes.

Des versions non confirmées par la Maison Blanche suggèrent que les commandants russes avaient élaboré des « plans spéciaux » de manœuvres sur le champ de bataille.

Ces derniers jours, les États-Unis ont adopté une stratégie sans précédent qui consiste à expliquer publiquement, avec le plus de détails possible, comment l’attaque de la Russie contre l’Ukraine pourrait être révélée, dans le but de perturber les plans présumés du Kremlin.

La montée des tensions en Ukraine a poussé les diplomates à se démener pour empêcher la guerre.

Le président français Emanuel Macron et la Russie, Vladimir Poutine, ont eu deux conversations téléphoniques en une journée et ont convenu d’essayer d’obtenir un cessez-le-feu dans le Donbass et d’organiser un sommet urgent au plus haut niveau sur l’avenir de l’Ukraine.

Le dirigeant français s’est également entretenu pendant 15 minutes avec Biden. La Maison Blanche a déclaré avoir discuté « des efforts diplomatiques et de dissuasion en cours » lorsque le président américain a rencontré son conseil de sécurité.