Les États-Unis accusent la Russie d’avoir établi une liste d’Ukrainiens « à tuer »

Dans une lettre envoyée au Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, les États-Unis ont mis en garde contre une « catastrophe » en cas d’invasion russe de l’Ukraine. Washington a déclaré disposer d' »informations crédibles » selon lesquelles Moscou inscrivait des citoyens ukrainiens. « être tué ou envoyé au camp » après l’occupation militaire. Le Kremlin a rejeté les accusations et a déclaré qu’il s’agissait d’un « mensonge absolu ».

Dans une lettre diffusée par Poste de WashingtonLes États-Unis ont déclaré qu’ils étaient « profondément préoccupés par le fait que la nouvelle invasion de l’Ukraine par la Russie causerait des souffrances humaines généralisées » et une « catastrophe des droits de l’homme ».

Le document a été signé par l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Sheba Crocker, et adressé à la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet. Selon le texte, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré que « la Russie cible certains groupes ukrainiens ».

« Je voudrais attirer l’attention sur des informations inquiétantes récemment obtenues par les États-Unis indiquant que des abus et des violations des droits de l’homme sont planifiés à la suite de la nouvelle invasion », lit-on dans la lettre.

« Ces actions, qui dans les précédentes opérations russes comprenaient des assassinats ciblés, des enlèvements/disparitions forcées, des détentions injustes et le recours à la torture, sont susceptibles de cibler ceux qui s’opposent aux actions de la Russie », ajoute le message. Croker a décrit les cibles militaires russes comme « des opposants au régime russe, des dissidents russes et biélorusses exilés en Ukraine, des journalistes et des militants anti-corruption, et des populations vulnérables telles que les minorités ethniques et religieuses et les personnes LGBTQI+ ».

« Nous avons également des informations crédibles selon lesquelles les forces russes pourraient utiliser des mesures létales pour disperser des manifestations pacifiques ou faire face à des exercices de résistance pacifique de la part de la population civile », ajoute le document.

La lettre a été envoyée dimanche soir au bureau des droits de l’homme des Nations Unies en Suisse, selon Poste de Washington.

» Mensonges absolus «

Le Kremlin a réagi à une lettre de l’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, affirmant que la liste des Ukrainiens présumés était un « mensonge absolu ». L’ambassade des États-Unis à Moscou a averti les Américains d’éventuelles attaques contre des lieux publics en Russie, affirmant qu’ils devaient avoir un plan d’évacuation. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié l’avertissement de « très inhabituel ».

La lettre arrive alors que les derniers efforts diplomatiques sont en cours pour empêcher l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Après avoir rencontré une nouvelle fois le président russe Vladimir Poutine ce dimanche, le président français Emmanuel Macron a annoncé que Poutine et son homologue américain Joe Biden seraient d’accord, « en principe », pour tenir un sommet sur la sécurité. Moscou, cependant, a déclaré qu’il n’y avait pas de plans concrets pour l’instant et qu’il était « trop ​​​​tôt » pour parler d’une telle possibilité.

Un porte-parole du Kremlin a cependant déclaré que Moscou restait ouvert aux négociations. « Il est entendu que le dialogue doit se poursuivre au niveau du ministre des Affaires étrangères », a déclaré Peskov, ajoutant que « si nécessaire, les présidents russe et américain peuvent avoir des conversations téléphoniques ou entrer en contact par d’autres méthodes ».

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a tenu aujourd’hui une réunion extraordinaire de ses 57 États membres pour discuter de l’escalade des tensions militaires entre la Russie et l’Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE se réunissent également ce lundi à Bruxelles, avec la chancelière ukrainienne.

