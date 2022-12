La Russie sera à bout de souffle, déclare le chef du MI6 britannique. Il n’a aucune nouvelle de la maladie de Poutine

Moore a également déclaré que la pause militaire de la Russie donnerait à Kiev une occasion importante de riposter. « Je pense qu’ils seront à bout de souffle. Nous prévoyons que les Russes auront de plus en plus de mal à reconstituer leurs ressources humaines au cours des prochaines semaines », a déclaré le chef du MI6. « Ils doivent s’effondrer d’une manière ou d’une autre, et cela donnera à l’Ukraine l’occasion de contre-attaquer », a ajouté Moore.

Près de cinq mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Kyiv espère que les armes occidentales, en particulier les missiles à longue portée tels que le HIMARS américain, lui permettront de lancer des contre-offensives dans les semaines à venir et de reprendre le territoire occupé. Selon Moore, l’Ukraine doit montrer que la guerre peut être gagnée, à la fois pour garder le moral et pour renforcer la détermination de l’Occident à un moment où l’Europe craint des pénuries d’énergie pour l’hiver à venir.

Les responsables britanniques estiment également que 15 000 soldats russes sont morts dans la guerre en Ukraine jusqu’à présent, ajoutant qu’il s’agissait « probablement d’une estimation prudente ». Par exemple, le chef des forces armées britanniques estimait il y a quelques jours que la Russie avait perdu environ 50 000 hommes depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon Moore, la perte de vie a été principalement ressentie par les communautés rurales les plus pauvres. Selon lui, Poutine n’a pas encore recruté de troupes dans le conflit dans des zones à forte représentation de la classe moyenne, comme Saint-Pétersbourg. Pétersbourg ou Moscou.

«Ce sont des enfants pauvres de la campagne russe. Ils viennent d’une ville ouvrière de Sibérie. Un nombre disproportionné provient de minorités ethniques. Ce sont de la chair à canon », a déclaré Moore.

Le chef du MI6 a également déclaré que rien n’indiquait que le dirigeant russe Poutine était gravement malade. Le chef de la CIA américaine a même déclaré qu’il n’y avait aucun renseignement suggérant que la santé de Poutine était instable ou mauvaise. Selon Burns, il était même « trop » en bonne santé.

« Il y a eu beaucoup de rumeurs sur la santé du président Poutine et pour autant que nous sachions, il est en très bonne santé », a déclaré Burns.

Récemment, il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias selon lesquelles Poutine, qui aura 70 ans cette année, est malade, peut-être même atteint d’un cancer. Même le Kremlin a une fois de plus rejeté ces rapports comme de la fiction.

La lutte contre les espions

« Depuis le début de la guerre en Ukraine, les nations européennes ont expulsé environ la moitié de tous les espions russes opérant sous couverture diplomatique », a déclaré le chef du MI6 lors d’une conférence américaine sur la sécurité. Selon lui, l’expulsion d’environ quatre cents diplomates russes des pays d’Europe continentale, dont la France et l’Allemagne, a considérablement réduit les capacités d’espionnage du Kremlin.

S’exprimant lors d’une conférence sur la sécurité à Aspen, Moore a poursuivi en disant que les services de renseignement occidentaux avaient fait un effort concerté pour perturber les réseaux d’espionnage russes depuis le début de l’invasion russe.

« L’Europe a jusqu’à présent expulsé environ la moitié des officiers de renseignement russes opérant sous couverture diplomatique », a déclaré Moore. Cela, a-t-il dit, pourrait réduire de moitié leur capacité à mener de l’espionnage pour la Russie en Europe.

C’est la première fois que le MI6 publie une estimation de l’impact des expulsions coordonnées en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine en février. Les espions russes, comme d’autres agents du renseignement dans presque tous les grands pays, effectuent généralement un travail d’infiltration dans les ambassades de leur pays. Seule une poignée d’espions de longue date se déguisent en citoyens ordinaires et opèrent en dehors d’un cadre diplomatique.

L’Allemagne, par exemple, a expulsé quatre douzaines de diplomates russes en avril, la France 41. Ainsi, la Grande-Bretagne reste l’un des rares pays à n’avoir expulsé aucun diplomate russe accusé d’espionnage. Cependant, selon Moore, c’était en grande partie parce que vingt-trois d’entre eux avaient déjà fui le pays en 2018 à la suite de l’empoisonnement de Skripal à Salisbury. « Rien n’a été remplacé », a déclaré Moore.

Moore a également déclaré que la Grande-Bretagne avait trouvé deux espions, dont un Russe se faisant passer pour un Irlandais et un Brésilien essayant de devenir apprenti à la Cour pénale internationale de La Haye en avril. Il a également échoué. Un tribunal brésilien a également récemment condamné le Russe Sergei Cherkasov à quinze ans de prison pour usage de faux papiers d’identité.