Timbres autoroutiers et péages 2023 – Tchéquie, Autriche, Croatie

Informations sur la signalisation routière électronique

Tarifs des timbres de péage 2023

Les prix des timbres de péage pour 2023 restent les mêmes que l’année dernière. Il reste également le même des réductions pour les voitures fonctionnant au gaz ou au biométhane.

Timbre Prix ​​général Prix ​​après remise Annuel 1 500 CZK 750 CZK Mensuel 440 CZK 220 CZK Dix jours 310 CZK 155 CZK

Qui n’a pas besoin d’avoir un timbre routier?

Voiture électrique

Hybride avec émissions de CO2 jusqu’à 50 g/km

Véhicules transportant des détenteurs de cartes ZTP ou ZTP/P

Véhicules transportant des enfants à charge traités pour un cancer ou une hémoblastose

Véhicules pour maisons de retraite et personnes handicapées

Véhicule historique

Que faut-il pour une exception ?

Les véhicules électriques ou à hydrogène, ou hybrides dont les émissions de CO2 ne dépassent pas 50 g/km, seront automatiquement exclus s’ils reçoivent une plaque d’immatriculation spéciale. S’ils ne le remplissent pas, le propriétaire peut déposer un avis qui les libérera également.

Les véhicules transportant des détenteurs de cartes ZTP ou ZTP/P sont automatiquement exclus. Cependant, dans le cas d’un contrôle technique, le titulaire du permis doit être présent dans la voiture, puis présenter simplement le permis correspondant au contrôle. De même, ils n’exigent pas de vignette pour le véhicule utilisé pour le transport d’enfants à charge traités pour un cancer ou une hémoblastose. Un rapport médical ou un autre certificat médical est suffisant lors d’une inspection routière.

Les voitures historiques sont automatiquement exemptées si elles ont des plaques d’immatriculation spéciales et des cartes de véhicules historiques

Toutefois, pour exclure les véhicules d’habitation des personnes handicapées, ils doivent être utilisés pour le transport de ces personnes.

Comment acheter un timbre routier électronique ?

Les timbres électroniques peuvent être obtenus de trois manières différentes. Pour une chose dans commerce électronique, sur sélectionné point de vente Aie kiosque libre-service.

Acheter dans un magasin d’électronique

Le moyen de base pour acheter des timbres routiers électroniques est une boutique en ligne. Dans ce cas, un simple remplir les informations indiquant s’il souhaite un timbre routier d’un an, de trente jours ou de dix jours, puis remplissez les informations sur Plaque d’immatriculation et pays STNK. Dans l’étape suivante, on peut choisir l’entrée en vigueur du cachet électronique, tous les types de timbres routiers peuvent être achetés jusqu’à trois mois à l’avance.

Les avantages d’acheter via une boutique en ligne sont si quelqu’un achète des timbres pour plusieurs véhicules, il suffit de copier toutes les plaques d’immatriculation dans le système, puis de les payer en un seul paiement. Le deuxième avantage est la possibilité d’un e-mail ou SMS d’information, qui vous rappelle le cachet routier expiré.

Acheter dans un lieu d’affaires

Si une personne n’a pas accès à Internet, cela n’a pas d’importance. Il sera toujours possible de marquer kégalement disponible dans un certain nombre d’emplacements d’affaires. La procédure sera la même que dans la boutique en ligne. Homme l’opérateur ne précise que les données nécessaires – type de cachet routier, plaque d’immatriculation, validité initiale et droit éventuel à un prix écologique.

De plus, la personne a reçu une confirmation et a acheté le timbre routier. Si vous dictez certaines données de manière incorrecte, vous n’avez pas besoin de paniquer tout de suite. Les données saisies incorrectement peuvent être corrigées dans les 15 minutes au point de vente où vous avez acheté le timbre. Si quelqu’un souhaite recevoir une notification concernant la validité du tampon routier expiré, il est possible de le définir à l’aide d’un code QR ou d’un code d’autorisation.

Magasinez dans les kiosques libre-service

Les achats de kiosque libre-service fonctionneront de la même manière que les deux options précédentes. Vous êtes au début de tout le processus sélectionnez une langue où il veut faire un achat. Ensuite, vous Choisissez le type de panneau routier et remplir la plaque d’immatriculation et pays d’immatriculation du véhicule. A l’étape suivante choisissez la date de début du timbre de péage. Acheteur peut-être réclamer des prix éco cachet d’autoroute. Après cela, il ne restait plus que Payer et peut rouler sur l’autoroute.

Panneau routier d’outre-mer

Les péages pour l’utilisation des routes à péage doivent également être envisagés à l’étranger. Voir les prix dans les États voisins et les destinations de vacances populaires :

L’Autriche

En Autriche, les timbres peuvent être achetés sous forme de papier classique dans les stations-service i en ligne. Cependant, lors de l’achat en ligne de timbres routiers autrichiens, vous devez tenir compte du droit du consommateur personnel de résilier le contrat. Le timbre électronique n’est donc valable qu’après 18 jours d’achat. En même temps, il y a aussi des frais pour traverser certains tunnels ou tronçons de montagne. Les timbres sont disponibles pour dix jours, deux mois ou un an.

Validité du timbre Prix 10 jours 9,90 euros Deux mois 29 euros An 96,40 euros

Allemand

En Allemagne, l’utilisation des routes à péage est gratuite. Seuls certains tunnels sont payants

Pologne

Les péages sont perçus en Pologne. Le système de péage ne fonctionne que sur certains tronçons d’autoroute.

Slovaquie

En Slovaquie, vous ne pouvez acheter que des timbres routiers en ligne. Comme en République tchèque, il existe un choix de timbres routiers de dix ou trente jours et d’un an.

Validité du timbre Tarifs postaux 10 jours 10€ 30 jours 14 euros Annuel 50 euros

Hongrie

Comme en Slovaquie ou en République tchèque, des panneaux de signalisation électroniques existent en Hongrie, valables dix jours, un mois ou une année entière. Des tarifs différents s’appliquent aux voitures particulières de sept places ou moins et aux camionnettes jusqu’à 3,5 tonnes de plus de sept places.

Validité du timbre Voiture de voyageurs Van (plus de 7 places jusqu’à 3,5 tonnes) 10 jours 3 820 forints 7 630 forints 30 jours 5 210 forints 10 420 forints Annuel 49 190 forints 69 830 forints

Croatie

Il existe un système de péage en Croatie. Cela peut être payé au péage par carte ou en espèces, ou vous pouvez acheter une e-box à l’avance pour payer le péage par voie électronique. Vous pouvez également calculer le montant du péage en utilisant carte interactive Direction des autoroutes Croatie. De plus, à partir de 2023, la Croatie utilise l’euro comme monnaie.

Slovénie

La Slovénie est un autre pays qui a introduit la signalisation routière électronique. De plus, les voyageurs à destination de la Croatie trouvent frustrant que les timbres routiers puissent être achetés pour sept jours, un mois ou un an. Comme en Autriche, les timbres de télépéage slovènes doivent être achetés à l’avance, car ils ne sont pas immédiatement valables. De plus, le prix des voitures plus grandes est différent, le facteur déterminant est la hauteur devant l’essieu avant.

Validité du timbre Prix ​​des voitures particulières (jusqu’à 1,3 mètre, jusqu’à 3,5 tonnes) Prix ​​pour fourgon (au-dessus de 1,3 mètres sur essieux, jusqu’à 3,5 tonnes) 7 jours 15 euros 30 euros 30 jours 30 euros 60 euros Annuel 110 euros 220 euros

Bulgarie

La Bulgarie a besoin de panneaux de signalisation non seulement sur les autoroutes et les autoroutes, mais aussi sur certaines routes bas de gamme. De plus, plusieurs ponts sur le Danube ont été mis à péage. Les timbres routiers peuvent également être achetés en ligne sur Page Bgtoll.

Validité du timbre Prix Week-end (valable du samedi 00:00 au dimanche 23:59) 10 leva bulgare 7 jours 15 leva bulgare 30 jours 30 leva bulgare 90 jours 54 lev bulgare 365 jours 97 lev bulgare

Italie

Vous n’avez pas besoin d’un tampon routier pour vous rendre en Italie. Il y a des péages sur les autoroutes italiennes. Vous pouvez utiliser la calculatrice sur le site Web pour calculer le montant du péage de la direction italienne des autoroutes. Sur le site Web, vous trouverez également des notifications sur les fermetures prévues sur votre itinéraire, ou un outil qui vous informera des stations-service avec les prix du carburant les plus bas.

Grèce

Vous ne pouvez pas obtenir de tampon routier en Grèce. Les péages sont payés pour l’utilisation de l’autoroute. Le choix est encore compliqué par le fait que six entreprises privées s’occupent de la construction et de l’entretien des autoroutes et de la perception des péages.

France

La France se classe parmi les pays européens où les redevances d’usage routier sont réglées par des autoroutes à péage. La hauteur est également déterminée en fonction de la taille et du poids du véhicule. Le prix d’une voiture de tourisme est différent du prix du péage d’une camionnette. Pour calculer le montant du péage pour votre itinéraire, vous pouvez également utiliser la calculatrice à le site officiel de l’association des exploitants français d’autoroutes. De plus, le calculateur proposera également une estimation du prix de l’essence.