La Russie menace l’ONU. Il ne veut pas qu’elle vérifie l’origine du drone en Ukraine

Ces derniers jours, la Russie a mené une série d’attaques dévastatrices contre des cibles civiles et des infrastructures critiques, telles que des installations énergétiques, en Ukraine. Selon la partie ukrainienne, l’armée russe a utilisé pour cela des drones Shahid de fabrication iranienne. Le Kremlin et Téhéran nient leur déploiement dans le pays.

Kyiv affirme avoir abattu plus de 200 drones de ce type et les responsables ukrainiens ont demandé à des experts des Nations unies (ONU) de vérifier quel drone était impliqué.

L’ambassadeur adjoint de Russie auprès des Nations unies Dmitry Polyansky mercredi, selon l’agence Reuter a menacé la Russie de reconsidérer sa coopération avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, si l’ONU envoyait une mission de drones en Ukraine.

Polyansky a déclaré que le drone trouvé en Ukraine avait été fabriqué en Russie et a condamné « les allégations sans fondement et les théories du complot ». António Guterres a appelé les Nations Unies à « s’abstenir d’enquêtes non autorisées ».

Sinon, nous devrions reconsidérer notre coopération avec eux (ONU – ndlr), ce qui n’est pas intéressant. Nous ne voulons pas le faire, mais il n’y aura pas d’autre choix », ont déclaré Polyansky et il a souligné, que sur les photos de drones abattus qui apparaissent dans les espaces publics, l’écriture en alphabet cyrillique est clairement visible. Cependant, il a ajouté qu’il n’était pas un expert en drones et qu’il ne pouvait pas commenter davantage.

Iran: l’ONU n’a pas de mandat pour envoyer des experts en Ukraine

L’Iran s’oppose également à d’éventuels voyages d’experts indépendants en Ukraine. Son représentant permanent auprès des Nations Unies, Amir Said Iravání, a déclaré que de telles visites « n’ont aucune base légale ».

Des responsables de l’ONU sont également en pourparlers avec la Russie sur l’extension et l’expansion offre du 22 juillet, qui a poursuivi ses exportations de céréales et d’engrais depuis l’Ukraine via la mer Noire. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le contrat pourrait expirer à la fin du mois prochain.

Polyansky a déclaré qu’il ne voyait pas la prolongation de l’accord avec optimisme. Cependant, lorsqu’on lui a demandé si la coopération de la Russie dans les exportations de céréales pourrait être compromise par l’envoi d’experts de l’ONU en Ukraine, Polyansky a répondu : « Je n’ai pas vu de lien direct.

L’UE approuve les sanctions contre l’Iran

L’Iran a fait face à de vives critiques du monde entier au cours du mois dernier. En plus des accusations selon lesquelles les actions de la République islamique ont aidé la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine, l’Iran a également été accusé d’avoir brutalement réprimé les manifestations anti-régime qui ont balayé le pays en réponse à la mort d’une jeune fille qui, selon des témoins, a été battue par la population locale. police morale.

En raison de la répression violente des manifestations, l’Union européenne a imposé des sanctions à l’Iran. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont mis 11 Iraniens sur une liste d’interdiction de voyager, dont le chef de la police des mœurs iranienne.

Avant le sommet, qui a débuté jeudi à Bruxelles, l’Union européenne a accepté une nouvelle série de sanctions contre l’Iran ou certains représentants de cette théocratie, cette fois précisément en raison de la prétendue fourniture de drones à la Russie.

« Les États membres ont décidé de geler les avoirs de trois personnes et d’une entité responsables des livraisons de drones ; L’UE est également prête à étendre les sanctions à quatre entités iraniennes supplémentaires qui ont été incluses dans d’autres listes de sanctions dans le passé », a-t-elle annoncé lundi. Twitter Présidence tchèque.

Selon les informations de l’agence de presse AFP, les sanctions devaient concerner trois hauts responsables militaires, dont le chef d’état-major de l’armée iranienne Mohammad Bagheri, et la société qui fabrique le drone Shahid.

Nabila Massraliová, porte-parole du chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, avait précédemment déclaré que le jeune homme de 27 ans avait « rassemblé ses propres preuves (sur la présence de drones iraniens en Ukraine, ndlr) et préparerait une réponse claire, rapide et réponse décisive. » «

L'Iran est la cible des critiques occidentales

Début septembre déjà, les États-Unis ont imposé des sanctions aux entreprises iraniennes accusées de coordonner des vols militaires pour transporter des drones iraniens vers la Russie, ainsi qu’à trois entreprises qui, selon eux, sont impliquées dans la production de drones.

C’est une violation des résolutions de l’ONU, les affirmations occidentales

À l’instigation des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni mercredi au sujet des drones iraniens. Les trois pays, qui faisaient partie d’un accord antérieur de 2015 sur le programme nucléaire iranien, affirment maintenant que l’Iran a violé les résolutions du Conseil de sécurité en fournissant des drones à la Russie.

Cette résolution, connue sous le nom de 2231, interdit le transfert de « tous les objets, matériaux, équipements, biens et technologies » de l’Iran vers d’autres pays, sauf autorisation préalable du Conseil de sécurité de l’ONU.

« L’Iran a l’obligation de ne pas exporter ces armes. En tant que membre des Nations unies, l’Iran a l’obligation de ne pas soutenir la guerre d’agression de la Russie », a écrit James Kariuki, ambassadeur adjoint de Grande-Bretagne aux Nations unies, sur Twitter après la réunion du Conseil. .

Preuve ukrainienne

Ukraine Il a avoué, que ses troupes ont abattu le premier drone près de la ville de Kupjansk à Kharkiv en septembre. Selon des photos publiées par les autorités ukrainiennes, la Russie a renommé le drone Shahid et l’utilise comme « Geran ».

« Le régime iranien a fourni à la Russie des drones kamikazes afin que la Russie puisse les utiliser pour attaquer l’Ukraine. En conséquence, l’Iran est devenu un participant à la guerre. Nous devons exiger des sanctions plus sévères contre le régime iranien », a écrit la législatrice ukrainienne Kira Rudikova sur Twitter.

L’agence française a également confirmé l’existence du drone áhid avec ses photos AFP. Son utilisation dans l’attaque de Kyiv plus tard il a confirmé La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a parlé de preuves de son utilisation en Ukraine « contre des cibles civiles et militaires ».

Téhéran dément avoir vendu des drones

Malgré les preuves du contraire, l’Iran nie avoir fourni des drones à la Russie. Un porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a été cité lundi par l’agence de presse d’Etat. IRNAa déclaré que « l’Iran a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne prenait pas parti dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine et n’avait envoyé aucune arme de part et d’autre ».

Manifestations anti-régime en Iran

Le représentant de l’Iran à l’ONU a alors brusquement il refuse Accusations occidentales selon lesquelles Téhéran fournit des drones à Moscou pour une utilisation en Ukraine. « La République islamique d’Iran a adopté une position claire et cohérente sur la situation en Ukraine, qui a été exprimée depuis le début du conflit », a déclaré Iravani aux journalistes.

Le dirigeant de facto de l’Iran, l’ayatollah Sayyid Ali Khamenei, s’est vanté mercredi de la qualité et du succès des drones iraniens. « Lorsque des images de drones iraniens ont fait surface il y a quelques années, on disait qu’elles avaient été photoshoppées. Maintenant, ils disent que ce drone est dangereux », a déclaré l’ecclésiastique, selon les médias d’Etat iraniens cités par l’agence. Bloomberg.

Applications pour les systèmes de défense aérienne

L’Ukraine demande à ses alliés des systèmes de défense aérienne depuis le début de l’invasion. Mais le besoin est devenu encore plus pressant après que la Russie a commencé à utiliser des drones à grande échelle. La défense aérienne contre les avions kamikazes sans pilote diffère des systèmes utilisés contre les missiles de croisière et les armes similaires.