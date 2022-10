La star de Mbappé refuse de promouvoir la restauration rapide. Par conséquent, la chaîne menace de poursuites judiciaires

Le bureau français du KFC envisage une action en justice pour le refus de la star nationale du football Kylian Mbappe de participer à l’événement de parrainage.

La chaîne internationale de restauration rapide est l’un des partenaires de la Fédération française de football.

« Nous avons payé pour quelque chose de spécifique et nous réclamerons nos droits si nécessaire », a déclaré le vice-président de KFC France, Alain Beral, sur le site Internet du Sport Business Club.

Il a réagi mardi au refus de Mbappe de participer à des séances photo et à d’autres activités de parrainage.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, âgé de 23 ans, a précédemment déclaré qu’il ne souhaitait pas promouvoir certaines marques, notamment les chaînes de restauration rapide ou les bookmakers.

« J’ai décidé de ne pas participer à la séance photo car la fédération française a refusé de modifier le contrat concernant les droits personnels des joueurs », a déclaré Mbappe dans un communiqué de presse.

Les responsables de l’association nationale ont déclaré qu’ils réévalueraient les contrats des joueurs sélectionnés.

De plus, la société a immédiatement corrigé les propos de Beral. « Nous regrettons les propos qu’il a prononcés hier et qui ont été publiés aujourd’hui. Ce sont ses opinions personnelles et ne reflètent en aucun cas la position de l’entreprise », a déclaré KFC France.

« De plus, Alain Beral a déclaré cela dans une interview personnelle lors de l’événement concernant son poste de président de la Ligue nationale de basket-ball », a déclaré la société.

La France, championne du monde, affrontera l’Autriche en Ligue des Nations jeudi avant de jouer au Danemark trois jours plus tard.

Un autre footballeur vedette, Cristiano Ronaldo, s’est également fait connaître pour son combat pour une alimentation plus saine l’année dernière, lorsqu’il a sorti une bouteille de Coca-Cola lors d’une conférence de presse pendant les Championnats d’Europe.