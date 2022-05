La Russie et l’Ukraine se disputent des points importants de la mer Noire. « Celui qui obtient Snake Island gagne la guerre », prévient l’expert iROZHLAS

« Si les troupes russes réussissent à occuper Snake Island et à établir un système de défense aérienne à longue portée, elles contrôleront la mer, la terre et l’air dans le nord-ouest de la mer Noire et le sud de l’Ukraine », a-t-il déclaré. station bbc expert militaire Par danov.

La Russie était consciente de la position stratégique de l’île au début de la guerre, et quelques heures après l’invasion, le porte-avions russe Moscou est arrivé et son équipage a persuadé les forces ukrainiennes sur l’île de se rendre. « Je vous suggère de baisser les bras et de vous rendre pour éviter des effusions de sang et des sacrifices inutiles. Sinon, les bombardements commenceront », a déclaré l’un des officiers russes à l’époque.

Les navires de guerre russes ont été envoyés par les troupes ukrainiennes au bon endroit, mais la Russie a occupé l’île. Quelques semaines plus tard, Moscou se dirigeait vers le bas. Les navires de ravitaillement russes, qui se dirigent maintenant vers un petit endroit de la mer Noire, bénéficient d’une protection minimale en raison de la disparition du croiseur, a averti le service de renseignement du ministère britannique de la Défense.

Emplacement stratégique



‘Navire russe, allez à chu!’ Estampillé du croiseur Moscou, il y a de longues files d’attente à Kiev Lire les articles





Cependant, l’analyste militaro-politique russe Alexander Mikhailov souligne que si la Russie renforce sa position sur Snake Island, elle pourrait être en mesure de contrôler le trafic dans la mer Noire et l’exploitation des navires sur le Danube, qui se jette dans la mer. « Si une base solide et une infrastructure militaire sont construites, il sera possible de bloquer les navires entrant et sortant du fleuve », a déclaré l’analyste aux médias russes.