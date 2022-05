Honte en France: les fans aimables se moquent d’Emiliano Sala avec des chants

Lors du match entre Nice et Saint-Etienne pour le championnat de France, un groupe de supporters de l’équipe locale a lancé un chant embarrassant contre le regretté joueur argentin Emiliano Sala, se moquant de la façon dont il a perdu la vie.

« Emiliano Sala est un Argentin qui ne sait pas très bien nager… Il est sous l’eau« , chantent Ultras Nice, ce que le club lui-même et toute la communauté du football condamnent.

Après l’acte honteux, Nice a publié une déclaration indiquant que « condamne fermement les chants associés à Emiliano Sala entendus ce mercredi sur l’Allianz Riviera« .

« Le club ne reconnaît pas ses valeurs ni celles de toute la famille rouge et noire dans la provocation impensable et méprisable de sa minorité de supporters« , a ajouté le club.

Emiliano Sala a joué entre 2015 et 2019 à Nantes, c’est pourquoi samedi dernier il a eu l’honneur de faire honneur à son ancienne équipe lors de la finale face à Nice.

A 28 ans, il a perdu la vie début 2019 alors qu’il se trouvait dans un avion privé à destination du Pays de Galles (Royaume-Uni), après avoir signé un contrat avec Cardiff.

