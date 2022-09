La République tchèque est le 17e pays le plus économiquement libre au monde

Cela découle du classement publié de l' »Index of World Economic Freedom » (indice de liberté économique) de l’Institut Fraser du Canada, dont la maternelle a informé l’Institut libéral dans un communiqué de presse aujourd’hui. Selon les classements, Hong Kong et Singapour sont les pays les plus libres du monde, tandis que le Venezuela reste le plus libre.

L’indice est publié depuis 1996. Les données publiées cette année sont basées sur les données de 2020. Le retard est dû à la nécessité d’attendre les données de 165 pays dans le monde. L’indice se compose de cinq indicateurs liés à la taille du secteur du pays, au niveau de l’État de droit, au commerce international ou à la réglementation globale. Un autre facteur est l’environnement monétaire du pays et l’environnement d’inflation.

« La liberté économique a diminué en République tchèque, c’est le titre sur lequel nous devrions nous concentrer. Le fait que la liberté économique diminue également dans d’autres pays, donc nous gardons notre position dans le classement, peut être un peu réconfortant, mais c’est pas une raison de se réjouir ou de nous tapoter lui-même », a commenté Martin Pánek, directeur de l’Institut libéral, à propos des résultats.

Hong Kong et Singapour sont à nouveau en tête du classement. La Suisse, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, l’Australie, les États-Unis, l’Estonie, Maurice et l’Irlande complètent le top dix. « Les dernières données complètes datent de 2020, donc notre classement montre toujours une situation avec un retard de deux ans. Hong Kong a déjà montré un déclin des libertés en 2020, et nous nous attendons à ce que ce déclin se poursuive », a ajouté Pánek.

Les dix pays les moins bien classés sont la République démocratique du Congo, l’Algérie, la République du Congo, l’Iran, la Libye, l’Argentine, la République arabe syrienne, le Zimbabwe, le Soudan et le Venezuela. Les pays despotiques tels que la Corée du Nord et Cuba ne sont pas inclus dans le classement en raison d’un manque de données.

Japon (12), Allemagne (25), Italie (44), France (54), Autriche à 33, Slovaquie à 54, Hongrie à 57 et Pologne à 80. Différences entre Taïwan libre (24) et la despotique République populaire de Chine (116) intéressant, par note. Il existe également des différences entre la Russie (94e) et l’Ukraine (classée 126e). « Ce classement fonctionne avec des données pour 2020, bien avant le début de la guerre imminente et de l’isolement mondial de la Russie, qui feront sans aucun doute tomber la Russie. L’Ukraine, en revanche, a dû se libéraliser économiquement après la victoire de la guerre. , a déclaré Panek.