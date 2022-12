La République tchèque a devancé la France ou les États-Unis dans l’état de droit — ČT24 — Classement de qualité de la télévision tchèque

La Tchéquie a amélioré de deux places par rapport au classement de l’année dernière et est une place devant la France, par exemple les États-Unis, l’Espagne, l’Italie et la Slovaquie sont dans une position pire. La République tchèque a reçu la meilleure note dans les catégories évaluant l’état de la sécurité et des droits fondamentaux, où elle était classée dix-huitième au monde.

Les auteurs du rapport voient les plus grandes faiblesses dans les catégories d’ouverture du gouvernement et d’absence de corruption. Dans le cadre de l’évaluation des régions d’Europe et d’Amérique du Nord, la Tchéquie se classe au quinzième rang sur trente et un pays.

Le Danemark a de nouveau gagné, suivi de la Norvège, de la Finlande, de la Suède et des Pays-Bas qui se classent régulièrement dans les cinq premiers. En plus des sujets déjà mentionnés, ces pays ont également réussi dans des catégories telles que les restrictions aux pouvoirs gouvernementaux, le statut juridique pénal ou civil et l’application des réglementations. Le meilleur pays post-communiste d’Europe est le neuvième, l’Estonie, et la Lituanie est également deux places devant la République tchèque.

Le WJP a noté l’affaiblissement le plus significatif de l’état de droit au Soudan, au Myanmar, en Haïti, en Afghanistan et au Nicaragua.

La situation se dégrade dans la plupart des pays suivis

Selon les auteurs du rapport, au niveau mondial, l’État de droit s’est détérioré au cours des cinq dernières années. Selon les données du WJP, les critères surveillés se sont détériorés dans 61 % des 140 pays cette année. Selon le document, près de 4,4 milliards de personnes vivent dans ces pays.

« Nous venons de sortir de la pandémie, mais la récession mondiale de l’état de droit se poursuit », a déclaré la directrice exécutive du WJP, Elizabeth Andersen, à propos des résultats. « L’essence de l’État de droit est la justice, c’est-à-dire la responsabilité, l’égalité et la justice pour tous. Et un monde moins juste sera inévitablement plus instable », a-t-il ajouté.

WJP est une organisation indépendante qui essaie de contribuer à accroître le niveau d’état de droit dans le monde. L’indice de l’état de droit est basé sur des données statistiques et des comparaisons d’enquêtes, d’opinions de résidents locaux et d’experts juridiques.