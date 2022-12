Le célèbre Mbappé a assommé les tenaces Danois. La France a déjà certaines procédures

Les footballeurs français ont battu le Danemark 2 à 1 lors de la Coupe du monde dans le groupe D à Doha aujourd’hui et sont devenus les premiers à obtenir une participation anticipée aux huitièmes de finale.

Kylian Mbappé a offert aux champions en titre leur deuxième victoire avec deux buts. Andreas Christensen a pu répondre à son premier but en sept minutes, le Danemark n’a pas égalisé pour la deuxième fois.

La France termine le groupe avec un match contre la Tunisie mercredi, le Danemark joue un match parallèle contre l’Australie et seule une victoire les maintiendra dans le match de promotion.

L’entraîneur français Didier Deschamps a remplacé trois des quatre défenseurs de la formation de départ pour la victoire contre l’Australie, seul Upamecano conservant sa place. Le gardien Lloris, qui en est à sa quatrième apparition en Coupe du monde, en est à sa 141e apparition internationale et a un match de retard sur le record de Lilian Thuram.

L’entraîneur du Danemark Kasper Hjulmand a effectué quatre changements après le match nul et vierge contre la Tunisie et, entre autres, a déployé un nouveau trio offensif composé de Lindström, Cornelius et Damsgaard.

Le Danemark a également commencé plus offensivement, mais Giroud a eu la première chance à la 10e minute, ce qui a égalé le record du buteur français Thierry Henry de 51 buts avec deux buts contre l’Australie. Il a profité du jeu d’aile de Mbappé et Dembélé. Rabiot a dirigé l’un des centres et Schmeichel a fait un bel arrêt.

À la 36e minute, Cornelius, qui était en juin à Saint-Pétersbourg. Denis, en tant que remplaçant, a marqué deux fois en une demi-heure pour battre la France en Ligue des Nations 2:1, mais cette fois il a raté le cadre.

Au début de la dernière demi-heure, Mbappé s’est accroché à une passe de Theo Hernandez et a transformé sa troisième chance du match en son trentième but pour l’équipe nationale. L’avance a trop endormi la France, la défense a vacillé une première fois à la 68e minute et Christensen a égalisé. C’était le premier tir du Danemark entre les trois poteaux.

Jusque-là, le match prudent des deux côtés avait changé et les attaques ont changé rapidement. La France a eu plus d’occasions et à quatre minutes de la fin, Mbappé a poussé le ballon dans les filets avec sa cuisse après le centre de Griezmann. C’était déjà sa troisième séquence dans le championnat et il a dépassé Valence de l’Équateur dans le tableau des scores.

La France a vengé les deux défaites du Danemark dans la Ligue des Nations de cette année et a battu l’adversaire impopulaire à la quatrième tentative. Lors du dernier championnat à Moscou, le match mutuel dans le groupe s’est terminé 0:0.

Coupe du Monde de la FIFA au Qatar – Groupe D (Doha, 974) :

France – Danemark 2:1 (0:0)

Cible: 61. et 86. Mpappé – 68. A. Christensen. Arbitres : Marciniak – Sokolnicki, Listkiewicz – Kwiatkowski (vidéo, tout en polonais). ŽK : Koundé – A. Christensen, Cornelius, Public : 42 860.

France: Lloris – Koundé, Varane (75. Konaté), Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni – Griezmann (90.+2 Fofana), Rabiot – Dembélé (75. Coman), Giroud (63. Thuram), Mbappé. Entraîneur : Deschamps.

Danemark: Schmeichel – Andersen, A. Christensen, Nelsson – Kristensen (90.+2 Bah), Eriksen, Höjbjerg, Mähle – Lindström (85. Nörgaard), Cornelius (46. Braithwaite), Damsgaard (74. Dolberg). Entraîneur : Hjulmand