La presse française qualifie Lionel Messi de « lent »

Les critiques de l’Argentin pour sa performance lors du match de Ligue des champions ne se sont pas arrêtées, maintenant la presse française l’écrase.

Les critiques à l’encontre du vainqueur du Ballon d’Or 2021 continuent d’affluer dans les médias sportifs, notamment après avoir raté un penalty à la 62e minute du match contre le Real Madrid lors du match aller de la Ligue des champions. Lionel Messi il a été écrasé par la presse française.

Dans un match où le Paris Saint-Germain devait marquer, Messi n’a pas pu mettre son équipe devant. La star de la soirée était le jeune Mbappe qui a marqué le vainqueur à la dernière minute.

Équipe l’un des journaux sportifs les plus importants de France s’est qualifié avec trois points en disant qu’il avait fait un mauvais match. Ils ont en outre commenté que « Ses performances étaient pour la plupart lentes et imprécises et il n’a pas réussi à créer de l’espace au milieu de terrain ni à bien travailler avec Verratti. Il a aussi raté un penalty. »

Lionel Messi Il est toujours endetté envers le PSG, son manque de popularité avec le maillot du club français continue d’être un sujet de conversation dans le monde. Eh bien, les fans continuent d’attendre plus d’un footballeur qui, il y a encore quelques mois, était le meilleur du monde et qui a maintenant été remplacé par Kylian Mbappé.