Priolo Gargallo, où l’archéologie et les flamants représentent la rédemption – Corriere.it

juste comme toi flamant ils l’ont déjà senti, quand ils sont arrivés pour la première fois dans ce ciel, que Priolo Gargallo, vue d’en haut puis glissée vers le bas, pleine de beauté. Les grands oiseaux ont été les premiers à voir derrière les cheminées et ont ensuite découvert la magie de redécouvrir la ville industrielle de cette province. Syracuse c’est en cours. Les embûches bureaucratiques, les déchirures et les reculs, voire institutionnels, qui rendent parfois l’utilisation des sites archéologiques compliquée et trop complexe ne manquent pas, mais, comme l’enseignent les flamants roses, il faut relativiser. Et vole plus haut, touchant presque le stylo blancEtna comme le font les flamants roses. La soi-disant délivrance de Priolo Gargallo de la fumée, qui est mauvaise, de pôle pétrochimiqueen attendant la reconversion industrielle et la reconquête du statut environnemental, naturaliste et culturel effectif et complet.

D’un côté Réserve naturelle de Lipu delle Salined’autre part Zone culturelle du sixième secteur de la municipalité, parmi les citoyens, dont de nombreux ardents militants, anciens puis nouveaux, de l’ornithologie et de l’archéologie, ont pris la beauté sur leurs épaules et ont tenté de la faire partager aux locaux comme aux touristes. Maintenant, donc, dans Place Quattro Cantiautour du clocher de l’église patronaleange gardienc’est ici qu’est né un grand intérêt pour en savoir plus sur le village existant et les luttes derrière la côte où la zone industrielle s’est formée au milieu des années 1950, ce qui a créé des emplois pour la population et nui à la santé. Rossella Marchesechef du Service municipal du patrimoine culturel, croient fermement au présent et à l’avenir dédiés à la culture : dans le centre polyvalent, il y a aussi un théâtre municipal et une salle de conférence dédiée à Santi Nicita et salle d’exposition. A la Piazzale les artistes aiment Marisa Leanza Ils réalisent peinture murale. Notre village – dit-il – est passé d’une partie plus haute, qui peut être identifiée à l’église de l’Immaculée Conception, pour descendre plus bas.

Péninsule mycénienne à Magnisi, pleine de trésors Le passé le plus ancien, avec le présent agressif, est la grande force de Priolo Gargallo. Comment cela nous guide-t-il pour comprendre Péninsule de Magnisile bout de terre où Priolo Gargallo s’étend comme s’il traçait l’horizon vert de l’espoir, l’archéologue Carmelo Scandura: L est cette ville Tapos qui était le poste de traite mycénien le plus important de l’Ouest. Les tombes creusées dans les falaises et érodées par le sel et l’eau des vagues et les petits établissements de huttes protégées par des auvents sont des témoignages extraordinaires de la période de l’âge du bronze moyen – a expliqué le jeune et passionné érudit -. Thapsos a influencé tout le sud-est de la Sicile, il suffit de penser à l’art céramique. Appelé Pic Marcellus est un autre trésor : ce monument funéraire de l’époque romaine, dont subsiste une base pointue, montre une colonne ou une pyramide. La technologie a confirmé qu’en dessous se trouve une cavité funéraire, peut-être un sarcophage – a poursuivi Scandurra. – qui contient les cendres du défunt dont l’identité reste inconnue, bien sûr pas, pour des raisons temporelles évidentes, le consul Marcello. Il mérite également beaucoup d’attention et de soins Catacombes de Manomozza Katadatant des IVe et Ve siècles av. J.-C., près Basilique de San Foca.

Des flamants roses de la réserve naturelle de Lipu survolent la cheminée Flamingo, vecteur du changement, est désormais attendu d’ici quelques jours Fabio Chilidirecteur de la réserve de Lipu delle Saline, née de la révolution naturaliste initiée dans les années 1980 par les ornithologues Carmelo Iapichino et par ingénieur Nino Diguardo. Ce sont eux qui comprennent que le miroir des salines du no man’s land et dépotoir pour beaucoup, peut être nettoyé et mis à la disposition de tous les êtres vivants. Depuis, des travaux de reconstruction ont commencé qui ont également affecté le long oléoduc qui le traverse, dont le début et la fin ont été transformés en cabanes d’observation des oiseaux. Certains, comme sœur et Sterne nainejeAvocette et Chevalier italien, ils sont essentiellement considérés comme des invités prévisibles. D’un autre côté, qui aurait pensé que nous serions choisis par un animal charismatique qu’est un flamant rose, symbole absolu de beauté naturelle – dit fièrement Chilea -. Cet oiseau cherchait un nouveau lieu de nidification après la Camargue en France et Cagliari, et est arrivé ici. Ça me fait penser que ton choix est fou, seul Priolo Gargallo entre les cheminées. Des 70 premières paires de 2015, nous avons atteint un record de 809 en 2020, tombant à 500 l’année dernière. Main dans la main j’ai grandi visiteurs notre salière est passée à 17 mille dans un an. Pour nous tous, le flamant rose symbolise une rançon. Je suis moi-même le fils d’un ouvrier de Montedison. Ici, donc, le trait indique une fois de plus le bon chemin à suivre. D’une part les Oiseaux de la Réserve Naturelle, d’autre part les gens qui croient en la culture. La reconquête des pensées et des lieux ne peut donc qu’avoir lieu.