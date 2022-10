La Pologne déploie des frappes lors d’exercices nucléaires de l’OTAN. et passer cette année

La participation de la Pologne à l’exercice a été confirmée par le ministre de la Défense Mariusz Baszczak après la quatrième réunion alliée à Bruxelles. Varava a tenu la même promesse que l’année dernière d’envoyer plusieurs F-16 à l’entraînement.

Cvien Steadfast Noon entreprise de l’Alliance Kadoron. Ce n’est pas nouveau. Elle doit élaborer des procédures pour le déploiement éventuel de forces nucléaires de dissuasion.

La tradition a été remplacée par des procédures de conduite d’opérations utilisant des porte-avions nucléaires aéroportés et des munitions spéciales, notamment la bombe nucléaire tactique B61, qui sont stockées à long terme dans certaines bases aériennes de l’OTAN en Europe. « Il s’agit d’un exercice de routine, tout est question de préparation », a déclaré le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace.

Cette année, cela pourrait arriver à la base de Kleine Brogel en Belgique, où sont entreposées les armes nucléaires américaines, comme ailleurs en Europe. Outre la Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne et en Turquie.

Non seulement des avions capables de transporter des armes nucléaires, mais aussi des moteurs de renseignement et aéroportés et des ravitailleurs pour le ravitaillement en vol et des avions de combat conventionnels participeront à l’exercice. Le personnel au sol pratique les procédures de transport d’armes à partir de bunkers souterrains et d’armement d’aéronefs. Il convient d’ajouter qu’aucune balle réelle n’a été utilisée pendant l’exercice.

Parce que nous savons qu’une dissuasion nucléaire est notre ultime dissuasion. L’éliminer est un moyen d’empêcher tout flux vers les alliés de l’OTAN et de préserver m. Et nous avons montré que la dissuasion nucléaire de l’OTAN est différente et qu’elle fonctionne. Nous le faisons depuis dix ans, a déclaré Jens Stoltenberg de l’OTAN.

Le fait que le commandement allié n’ait jusqu’à présent invité que deux pays de l’ancien bloc de l’Est pour ce type d’exercice est intéressant et confirme en même temps les capacités de la lance. Outre la Pologne, la République tchèque.

et pilote avec Gripens rejoint en 2017 et l’année dernière à l’entrepôt d’Aviano en Italie. Même les Gripens ne conviennent pas comme porte-avions nucléaires, mais dans le cadre d’un programme appelé SNOWCAT (Support Nuclear Operations With Conventional Air Tactics), ils apportent un soutien aux opérations nucléaires au moins en tant que protection des moteurs tonch.

Cette année, l’armée n’a rencontré aucun des aviateurs impliqués. Les aviateurs slaves n’ont pas participé à l’exercice, a déclaré Vlastimila Cyprisov de General Television sans autre commentaire.

La raison en était le fonctionnement inhabituel de l’avion tchèque, qui a couvert l’espace aérien des républiques baltes pendant six mois. Et bien qu’il n’y ait que 14 moteurs supersoniques disponibles dans les airs, cinq du ciel et du sol.

En plus de la trinité baltique de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie, chez elle en République tchèque et plus récemment en Slovaquie voisine, qui a vu les anciens MiG-29 de fabrication russe et les livraisons de nouveaux moteurs américains.

Varava prend des mesures

Le réengagement de l’armée de l’air polonaise dans les exercices fait partie des efforts de Varava pour rejoindre le programme conjoint de désarmement nucléaire de l’alliance, appelé Nuclear Sharing.

Autrement dit, si possible, il y a des armes nucléaires locales dans certaines bases aériennes en Pologne sous supervision américaine, et les pilotes se prépareront activement à larguer ces bombes sur des F-16 (plus tard des F-35) avec leurs homologues américains. loups en Europe.

Selon l’analyste Adam Potok du Centre d’études sur la stratégie et la sécurité militaires de l’Université de la défense de Brno Les efforts de la Pologne sont une conséquence très radicale mais logique de la détérioration de la situation sécuritaire en Europe, soulignée par les attaques nucléaires répétées de la Russie.

Varava a exprimé le désir de rejoindre le programme ces dernières années, et une enquête du printemps-été a montré que les deux tiers de la population du pays soutenaient la Pologne dans la poursuite d’une forme d’abolition nucléaire, a-t-il déclaré.

Docteur Adam Potok (CBVSS) : tentative de la Pologne d’adhérer à l’alliance #Partage nucléaire il pourrait s’agir d’une conséquence radicale mais logique de la détérioration de la situation sécuritaire en Europe, soulignée par les attaques répétées à l’arme nucléaire de la Fédération de Russie.

Hormis les États-Unis, seuls deux alliés – la Grande-Bretagne et la France – possèdent des armes nucléaires. Par conséquent, pour le déploiement pratique de son arsenal nucléaire, l’Amérique a placé des armes nucléaires sur le sol de plusieurs alliés européens.

Dans le cadre de ce programme sous commandement de l’OTAN, des bombes nucléaires américaines sont stockées dans certains dépôts aériens aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Turquie, et les forces aériennes de ces pays, avec l’Amérique, tentent activement de les utiliser via leur propre F-16 ou Tornado (Allemagne) et futur F-35.

En temps de paix, seuls les membres de l’US Air Force y ont un accès standard dans certains pays, mais en cas de conflit généralisé en Europe, il peut y avoir ce soi-disant transfert d’armes à des fins de défense. du pays donné. Puma lui-même appartient toujours aux États-Unis et leur utilisation hypothétique serait une décision conjointe entre les États-Unis et ce pays.

Selon Potok, les dernières initiatives polonaises sont nécessaires dans le contexte de la fuite des loups vers l’Ukraine, de l’annulation du statut dénucléarisé de la Biélorussie, de la présence possible d’armes nucléaires russes dans l’enclave de Kaliningrad et de la récente mobilisation de la Russie.

La Pologne avait même sa propre expérience, bien que limitée, avec son propre programme de développement d’armes nucléaires, qui a culminé sous la direction de Silvester Kaliski dans la seconde moitié des années 1970, lorsque Kaliski est mort dans des circonstances peu claires dans un accident de voiture en 1978, se souvient-il.

La Russie prépare ses propres exercices

Peu après les exercices alliés, la Russie se prépare également à un essai traditionnel de sa puissance nucléaire. Le Kremlin a menacé à plusieurs reprises d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine si Kyiv cherchait à libérer le pays occupé par la Russie et récemment illégalement annexé.

Les gens de l’OTAN ont clairement indiqué à plusieurs reprises que Moscou devait faire face à de dures conséquences. Toute utilisation d’armes nucléaires modifierait fondamentalement la nature du conflit et aurait des conséquences considérables. La Russie sait que le loup nucléaire ne peut pas être vaincu et ne doit pas l’être, a déclaré Jens Stoltenberg de l’Alliance.

Selon lui, les Alliés surveillent l’arsenal nucléaire russe et n’ont détecté aucune activité indésirable. Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible de faire la distinction entre les préparatifs des exercices et les préparatifs des flux nucléaires réels, Stoltenberg a déclaré que les alliés disposaient d’excellents renseignements et surveillaient les messages nucléaires de la Russie depuis des décennies.

Il a souligné que les éléments de base de la dissuasion nucléaire de l’OTAN sont l’attaque contre la paix, la dissuasion de l’agression et la prévention des pressions sur les alliés. Les circonstances dans lesquelles l’OTAN pourrait avoir à utiliser des armes nucléaires sont très éloignées, a ajouté un ministre de la Défense.

Ils ont discuté, entre autres, de l’état de préparation actuel du système de dissuasion nucléaire, qui devrait empêcher la Russie d’intensifier la guerre nucléaire en Ukraine.

Les gens de l’Alliance n’ont pas commenté sa réaction. « Nous sommes prêts à protéger chaque centimètre de terrain de l’OTAN si et quand cela est nécessaire », a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.