Le sommet de Bratislava aborde la question de la liberté religieuse

« La liberté religieuse – politiques actuelles et défis dans le monde » était le nom de la conférence qui s’est tenue hier à Bratislava. Les deux représentants de chaque pays ont parlé de ce qu’ils font pour les victimes d’abus et sa prévention au niveau politique et social, ainsi que des représentants d’organisations d’aide individuelles.

Le sommet était organisé par le Bureau du Commissaire du gouvernement de la République slovaque pour la protection de la liberté religieuse. « Le premier panel a discuté de la coopération régionale entre les pays et les organisations internationales. Il explique ce que chaque pays fait pour la liberté, la croyance, la religion ou les convictions, quelles sont les priorités de ces pays, quels sujets s’appliquent à eux et comment ils aident les victimes de persécutions en raison de leurs croyances ou croyances religieuses. Des représentants de tous les pays du Moyen-Orient, de la Slovaquie à la Hongrie, la Croatie, la République tchèque, la Pologne, l’Autriche, la Roumanie et la Slovénie, ont pris la parole. » a déclaré Ludovít Malík, rédacteur en chef de Radio Lumen, à propos du programme du matin de la conférence sur la liberté religieuse, qui a également participé à la session de l’après-midi.

Il cite des exemples de bonnes pratiques pour aider les victimes de persécutions en raison de croyances religieuses ou de convictions : «Nous entendons des contributions d’organisations qui aident pratiquement les gens dans les pays où la persécution ou la restriction des personnes religieuses est la plus répandue. Par exemple, des représentants du Centre européen de surveillance de l’intolérance et de la discrimination à l’égard des chrétiens en Europe y ont participé. Il y a aussi un représentant de Suède représentant l’organisation Set My People Free, qui aide principalement les chrétiens qui se sont convertis de l’islam. Dans de nombreux pays, il est possible de convertir sa foi de l’islam au christianisme, mais lorsque cela se produit, il faut souvent quitter sa patrie et fuir pour vivre ailleurs. Un représentant français d’Open Doors International a également pris la parole. Au nom de la Slovaquie, un représentant de la Fondation pontificale pour l’aide à l’Église souffrante a accepté l’invitation. » a conclu Ludovít Malík, rédacteur en chef de Radio Lumen.