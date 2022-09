La politique allemande a causé de gros dégâts en Europe, selon le Premier ministre polonais

« La position de l’Allemagne, surtout dans les premiers mois de la guerre, était très décevante. Dès le début, nous étions convaincus que l’Ukraine luttait non seulement pour sa survie, mais pour la liberté européenne. Si l’Ukraine tombe, ce n’est qu’une question de temps avant que Poutine ne frappe un autre pays », a répondu le Premier ministre polonais lorsqu’on lui a demandé s’il considérait l’Allemagne comme un obstacle dans le conflit russo-ukrainien.

Selon Morawiecki, la Pologne fournit des armes d’une valeur de plus de deux milliards de dollars. « L’hésitation et l’inaction de Berlin remettent sérieusement en question la valeur de l’alliance avec l’Allemagne. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. J’ai également entendu cela de plusieurs autres chefs de gouvernement en Europe », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a rappelé que changer et s’écarter de la « vieille certitude politique » prend du temps, le Premier ministre polonais a répondu : « Il ne s’agit pas toujours du virage politique de Copernic, mais de décisions très simples. Je comprends que certaines choses prennent du temps, mais beaucoup les choses devraient être très faciles. Par exemple, en 2016, l’Union européenne a transféré des milliards en très peu de temps à la Turquie pour soutenir les réfugiés là-bas. Aujourd’hui, l’Ukraine défend nos valeurs, et l’argent arrive très lentement.

Interrogé par l’hebdomadaire sur l’impact de la crise ukrainienne sur le rôle de l’Allemagne en Europe, Morawiecki a répondu : « Il devient clair que la politique énergétique dont Berlin s’est toujours vanté s’est effondrée. Le départ du charbon et du nucléaire est trop tôt, nous pourrions même pas besoin de parler de la construction du gazoduc Nord. Les flux 1 et 2 et leur dépendance associée vis-à-vis de la Russie. Les politiques allemandes ont causé de grands dégâts en Europe.