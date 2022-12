La plus forte augmentation de la consommation d’antidépresseurs en Europe s’est produite en République tchèque. Plusieurs facteurs en sont responsables

Au cours des cinquante dernières années, le total Nombre de spermatozoides en baisse de 62,3 %. De plus, leur concentration moyenne est passée de 104 à 49 millions par millilitre. Les chercheurs sont parvenus à ces résultats grâce à une méta-analyse de 223 articles publiés entre 1973 et 2018. Les études sélectionnées ont analysé des échantillons de sperme de 57 000 hommes de 53 pays. les serveurs Euronews montre que depuis le début du siècle, le taux de déclin a plus que doublé.

Cependant, selon Rachel E. Gross de l’American Journal, la peur d’une diminution du nombre de spermatozoïdes est possible L’heure de New York excessif. Les journalistes ont attiré l’attention sur le fait que la signification de la capacité de reproduction n’est pas claire. Tant qu’un homme a une concentration d’au moins 40 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, l’ajout de sperme n’augmentera pas la fertilité. « Nous ne pouvons pas dire qu’il prédit quoi que ce soit », a déclaré l’épidémiologiste de la reproduction Germaine M. Buck Louis de l’Université George Mason en Virginie.

Les scientifiques ne savent même pas encore ce qui se cache derrière ce déclin. Mais les données devraient servir d’avertissement aux politiciens pour qu’ils commencent à s’attaquer au sujet, selon l’urologue Michael Eisenberg de l’Université de Stanford en Californie. « Nous ne connaissons pas les causes, donc nous ne devrions pas paniquer, mais nous devons commencer à le résoudre au niveau politique pour découvrir les raisons », a-t-il déclaré au magazine. Nouvelles de la santé environnementale.

Étude expert publié la semaine dernière dans la revue scientifique Human Reproduction Update. Le travail fait suite à un article scientifique de 2017, outre des hommes d’Europe, d’Amérique du Nord ou d’Australie, elle a également évalué des données d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique.