La plus ancienne ambassade du monde a 400 ans | culture et divertissement

La spectaculaire ambassade d’Espagne auprès du Saint-Siège, la plus ancienne mission diplomatique permanente au monde, célèbre son 400e anniversaire en révélant l’héritage historique et artistique incalculable qui a même conduit au baptême de l’un des lieux les plus beaux et les plus emblématiques de Rome, la Place d’Espagne. Le magnifique palais Monaldeschi est devenu en 1622 le siège permanent de l’ambassadeur d’Espagne en présence des papes au pouvoir, une étape importante que l’Espagne veut célébrer avec style tout au long de l’année : conférences, livres, concerts, messes et congrès internationaux sont quelques-uns des événements prévus pour célébrer ce privilège.

La résidence du roi était occasionnelle et réhabilitée en 2007 grâce aux contributions de mécènes privés, comme Amancio Ortega, l’homme le plus riche d’Espagne, l’ambassade a amassé un héritage de la diplomatie espagnole pionnière, née en 1480 avec Fernando el Católico et qui a ajouté parmi les réalisations de la répartition du continent américain.

22 000 ducats

Le premier ambassadeur, Gonzalo de Beteta, était un « sans-abri » itinérant jusqu’à l’arrivée du palais Monaldeschi, en 1622 sur la base d’un bail et 25 ans plus tard en tant que propriété : Iñigo Vélez de Guevara, le huitième noble d’Oñate, l’a acheté pour 22 000 escudos romains. , « A cette époque, une famille de quatre personnes peut vivre sur 4 boucliers pendant un mois », a déclaré à Efe Letizia Rodríguez, secrétaire particulière de l’ambassadeur pendant 36 ans.

« Il a dû demander un prêt à Obra Pía et à un banquier génois » et « il n’a pu en profiter qu’un an, car on prétendait qu’il était urgent à Naples, où il était vice-roi », explique ce passionné d’art assistant d’ambassadeur. Carmen. de la Peña, qui sera bientôt remplacée par l’ancienne ministre Isabel Celaá.

Le palais passa à la couronne en 1654, lorsque la place changea son nom de Trinitatis en Forum Hispanicum : « Nous sommes très fiers que les Espagnols aient réussi à le baptiser et non les Français, qui étaient très avides d’acquérir le palais pour atteindre le toute l’enclave : dominant déjà la colline, elle atteindra toute la place, avec sa fantastique forme de papillon », souligne-t-il.

VELÁZQUEZ, CASANOVA ET Théâtre

Avec 400 ans de retard, l’ambassade a même été une salle de théâtre pendant 80 ans au 18ème siècle, « lorsque les foules bibliques sont venues passer une soirée signature, comprenant un dîner géant, des représentations théâtrales, des feux d’artifice et un adieu à l’orchestre de l’écurie ». d’ambassadeurs, 60 musiciens qui ont fait la joie du quartier romain historique ».

Cette « exposition spéciale du pouvoir de la monarchie espagnole » a également joué un rôle fondamental dans la culture, comme l’indique une invitation à Diego de Velázquez en 1620, lorsqu’il a peint le célèbre portrait d’Innocent X.

Giacomo Casanova, la séductrice classique, travaille également au palais Monaldeschi pour le cardinal Acquaviva, le promoteur du trône qui a son propre héritage : le martyr Letancio, un garçon de 11 ans décédé pendant la persécution de l’empereur Comodo. .

BERNINI ET UN HÉRITAGE INCOMPARABLE

L’héritage accumulé au fil du temps est incalculable, même s’il ne fait aucun doute que les deux œuvres sculptées par le jeune Bernin en 1619, Alma la maudite et Alma salvada, sont les « joyaux » de l’ambassade.

« L’art suivait le destin des deux superpuissances de l’époque, la France et l’Espagne, qui se disputaient non seulement la domination de la capitale mais aussi le monde connu ; l’art, comme l’élection du pape, souffrait directement de son influence et, curieusement assez, Bernini c’était un philo-français. , avec qui il a réalisé à contrecœur ces travaux qui ont fini dans l’église espagnole de Santiago et le Monserrat à Rome pour former les tombeaux canoniques ».

A noter également la collection de 36 tapisseries flamandes, françaises et italiennes – dont trois datent de 1522 – déposées en 1921 par Antonio de Orleans Borbón, duc de Galiera, avec la mention : « volées à des créanciers de mauvaise foi », en plus aux portraits d’Isabelle II de Madrazo et de Fernando VII de Vicente López, sans oublier le magnifique escalier conçu par Borromini.

DE GARCILASO DE LA VEGA À « L’ANGE DE BUDAPEST »

Sur sa liste de 155 ambassadeurs, se distinguent des noms comme Garcilaso de la Vega ou ngel Sanz Briz, « l’ange de Budapest », mort au palais en 1980 et dont le nom figure au Jardin de justice pour avoir sauvé davantage. plus de 6 000 Juifs ont délivré de faux passeports lorsqu’il était consul d’Espagne en Hongrie.

Le discours d’ouverture de la directrice des Musées du Vatican, Barbara Jatta, lancera le 17 février les célébrations prévues pour le quatrième centenaire, qui comprennent des livres, des concerts, des messes et des congrès internationaux, ainsi que des décorations spéciales de la façade du musée. Palais.

L’École espagnole d’histoire et d’archéologie de Rome avec un cycle de conférences, un congrès international intitulé « Docteur de l’Église et saint patron de l’Europe », des présentations de livres pour enfants sur les palais et des concerts de Jordi Savall sont quelques-uns des événements les plus importants prévus .

Marta Rulan